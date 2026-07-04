کەرکووک؛ ژمارەیەک مۆڵگەی تیرۆریستان کرانە ئامانج

پێش کاتژمێرێک

بە هەماهەنگیی هاوبەشی نێوان فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان، دەزگای هەواڵگریی نیشتمانی و دەزگای دژەتیرۆر، فڕۆکە جەنگییەکانی عێراق چەند هێرشێکی ئاسمانیی سەرکەوتوویان بۆ سەر مۆڵگەکانی تیرۆریستان لە کەرکووک ئەنجامدا.

شەممە، 4ـی تەممووزی 2026، شانەی راگەیاندنی ئەمنی، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، "لەسەر بنەمای بەدواداچوونێکی هەواڵگریی بەردەوام کە پێنج رۆژی یەک لەدوای یەکی خایاند، فڕۆکەوانانی هێزی ئاسمانی بە فڕۆکەکانی F16ـی عێراقی، چەندین هێرشی ئاسمانیی وردیان ئەنجامدا، کە تێیدا مۆڵگە و حەشارگەکانی تاقمە تیرۆریستییەکانیان لە سنوورەکانی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان لە لای قەزای دوبزی سەر بە پارێزگای کەرکووک کردە ئامانج".

ئەم شانەیە روونی کردووەتەوە، کە "ئەم ئۆپەراسیۆنە خێرایە لەسەر بنەمای زانیاریی هەواڵگریی ورد و پشتڕاستکراوەی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی عێراق و بە هاوکاریی نزیک لەگەڵ هێزەکانی دەزگای دژەتیرۆر بەڕێوەچووە".

شانەی راگەیاندنی ئەمنی دەڵێت: هێزە ئەمنییەکانمان، بەردەوام دەبن لە راوەدوونانی تیرۆریستان و لەناوبردنی مۆڵگەکانیان.