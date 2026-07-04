مەسرور بارزانی پیرۆزبایی یادى 250 ساڵەی سەربەخۆیی ئەمریکا دەکات

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سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی یادی 250 ساڵەی واژۆکردنی راگەیاندراوی سەربەخۆیی ئەمریکا، پیرۆزبایی گەرمی ئاڕاستەی گەلی ئەمریکا کرد و رایگەیاند، بە شانازییەوە لە هاوکارییە مێژووییەکانی نێوان هەولێر و واشنتن دەڕوانن لە تێکشکاندنی تیرۆردا و چاوەڕوانی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانن بۆ نەوەکانی داهاتوو.

شەممە 4ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بە بۆنەی یادی 250 ساڵەی راگەیاندنی سەربەخۆیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بڵاو کردووەتەوە.

مەسرور بارزانی لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "پیرۆزبایی لە گەلی ئەمریکا دەکەین بەبۆنەی ئەم یادە مێژووییە و تێپەڕبوونی 250 ساڵ بەسەر واژۆکردنی بەیاننامەی سەربەخۆییاندا.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان راشیگەیاندووە، "هاوبەشیی ستراتیژی و دۆستایەتیمان لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا بەرز دەنرخێنین."

مەسرور بارزانی گوتیشی: شانازی بە مێژووی هاوکاری و کارە هاوبەشەکانمان لە تێکشکاندنی تیرۆر دەکەین و بە پەرۆشەوە چاوەڕێی بەهێزکردنی هاوبەشییەکەمانین بۆ نەوەکانی داهاتوو."