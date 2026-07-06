سەردانەکەی زەیدی بۆ واشنتن چوارچێوەی هەماهەنگی کۆدەکاتەوە

سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

چوارچێوەی هەماهەنگی لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا پرسی چەکداماڵینی گرووپە چەکدارەکان، هەڵمەتی گرتنی گەندەڵکاران و سەردانی چاوەڕوانکراوی سەرۆکوەزیران بۆ ئەمریکا تاوتوێ دەکات.

سەرچاوەیەکی نزیک لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەمڕۆ دووشەممە، 06ـی تەمموزی 2026، سەرکردەکانی چوارچێوەکە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیان بۆ هەڵسەنگاندنی گرنگترین پێشهاتە سیاسییەکان دەکەن.

بە گوتەی هەمان سەرچاوە، لە کۆبوونەوەکەدا باس لە بەرنامەی کاری سەردانەکەی سەرۆکوەزیران بۆ ئەمریکا دەکرێت، هەروەها پرسی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت دەخرێتە بەرباس بۆ ئەوەی دوای گەڕانەوەی سەرۆکوەزیران لە واشنتن یەکلایی بکرێتەوە.

سەرچاوەکە باسی لەوەش کرد، یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەکە پرسی هەڵوەشاندنەوە و کۆکردنەوەی چەکی دەستە چەکدارەکانە.

هەڵمەتە نوێیەکەی حکوومەتی عێراق بە "هەڵمەتی بەرەبەیان" ناسراوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، لەو چوارچێوەیەدا هێزە ئەمنییەکان چەندین هەڵمەتیان بۆ گرتنی دەیان بەرپرس و پەرلەمانتار ئەنجام داوە.

لەلایەکی دیکەوە، پرسی چەکداماڵین بووەتە خاڵێکی هەستیار لە نێوان هێزە سیاسییەکاندا. حکوومەت دەیەوێت چەکی تەواوی گرووپەکان کۆبکاتەوە. هەندێک لایەنی وەک سەدر و عەسائیب ئامادەییان دەربڕیوە بۆ رادەستکردنی چەکەکانیان و تێکەڵبوون بە هێزە فەرمییەکان، دەستەکانی دیکەی وەک نوجەبا و کەتائیب حزبوڵڵا رەتی دەکەنەوە چەک دابنێن.

ئەم هەنگاوانەی سەرۆکوەزیران بە ئامادەکارییەکی بەهێز دادەنرێن بۆ سەردانە چاوەڕوانکراوەکەی بۆ ئەمریکا، بۆ ئەوەی پەیامێکی روون بە واشنتن بدات لەسەر جێبەجێکردنی سەروەریی یاسا لە عێراقدا.