هەفتەی داهاتوو نرخی بەنزین زیاتر دادەبەزێت

پێش دوو کاتژمێر

نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە دابەزین و بڕیارە هەفتەی داهاتوو زیاتر هەرزان بێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 06ـی تەمموزی 2026، جەنگی مەجید، سەرۆکی ئەنجوومەنی بەنزینخانەکانی هەولێر بە ئازەر فاروق، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، پێشتر بەهۆی تەنگژە جیهانییەکانەوە نرخی سووتەمەنی لە سەرتاسەری جیهان و عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەرز بووەوە، بە جۆرێک نرخی یەک لیتر بەنزینی ئاسایی گەیشتە 1175 دینار، بەڵام ئێستا بەهۆی کۆتاییهاتنی ئەو تەنگژانە، بەرەبەرە نرخەکان لە دابەزیندان.

پەیوەست بە نرخی ئەمڕۆی بازاڕی بەنزین، جەنگی مەجید ئاماژەی بەوە کرد، ئەو بەنزینەی لە پشکنینەکانی حکوومەت دەردەچێت و جۆرایەتییەکەی گونجاوە، نرخی یەک لیتری لە نێوان 915 بۆ 920 دینارە، لە کاتێکدا پێشتر 1000 دینار بوو. هەروەها بەنزینی جۆری کار یەک و کار دوو، پێشتر بە 1120 دینار بوو، بەڵام ئەمڕۆ بووەتە 960 بۆ 965 دینار، واتە بڕی زیاتر لە 100 دینار لە نرخەکەی دابەزیوە.

سەرۆکی ئەنجوومەنی بەنزینخانەکانی هەولێر پێشبینی دەکات، لە هەفتەی داهاتوودا نرخی بەنزینی بازرگانی زیاتر دابەزێت، چونکە بازگەکان کراونەتەوە و ئاسانکاری کراوە، هەروەها نرخی نەوتیش لە بازاڕەکانی جیهاندا رووی لە دابەزینە و ئەمەش راستەوخۆ کاریگەری لەسەر هەرزانبوونی نرخی بەنزین لە ناوخۆدا دەبێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرۆکی ئەنجوومەنی بەنزینخانەکان باسی لە بڕیارەکانی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان کرد و روونیکردەوە، وەزارەت رێگەی داوە بەنزین بۆ هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بهێنرێت.

گوتیشی، هەموو کەسێک دەتوانێت بەنزین بهێنێتە ناوەوەی کوردستان و تەنیا بۆ کۆمپانیاکان نییە، بەو پێیەی بەنزینەکە جۆرایەتییەکی باشی هەبێت و هیچ گرفتێکی نەبێت.

دەربارەی بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکوومەتیش بە نرخی 750 دیناری، جەنگی مەجید ئاشکرای کرد رۆژانە 55 تانکەر بەنزین بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا دابەش دەکرێت. لەو بڕە 15 تانکەر بۆ پارێزگای سلێمانی و 15 تانکەریش بۆ پارێزگای دهۆک و سنووری زاخۆیە.

پەیوەست بە پشکی هەولێریش گوتی، لە سنووری پارێزگای هەولێر و سۆران، رۆژانە بەنزینی حکوومەت بەسەر 25 بەنزینخانەدا دابەش دەکرێت، 21 بەنزینخانەیان دەکەونە ناو هەولێر و چوار بەنزینخانەشیان لە سنووری سۆرانن.

هاوردەکردنی بەنزین بۆ هەرێمی کوردستان



رۆژی شەممە، 04ـی تەمموزی 2026، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، "بەمەبەستی چارەسەركردنی كێشەی كەمیی بەنزین و كۆنترۆڵكردنی نرخەكەی، کەمال محەممەد ساڵح، وەزیری سامانە سروشتییەکان بە وەکالەت، لە نووسراوێکدا بۆ بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاسایش، رێگە بە هاوردەکردنی بەنزین داوە".

بە گوێرەی نووسراوەکە،" پێویستە لە بازگەکان هەموو کاتێک بە بەردەوامی ئاسانکاریی بکرێت، بۆ ئەوەی بتوانن بەنزین بە پێی کوالێتی سامانە سروشتییەكان بۆ ناو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان هاوردە بکەن و خواستی بازاڕ وەک پێوست دابین بکرێت".

نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی رابردوودا بەهۆی گۆڕانکاری لە بازاڕە جیهانییەکان، دۆخی ئەمنیی ناوچەکە و کێشەی گواستنەوە، بەرزبووەتەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەرێگەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانەوە بەردەوام هەوڵ دەدات لە رێگەی ئاسانکاری بۆ کەرتی تایبەت، بڕی سووتەمەنی لە بازاڕەکاندا زیاد بکات.