دەست بە قۆناخی دووەمی نۆژەنکردنەوەی رێگەی سماقوڵی دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بە مەبەستی کەمکردنەوەی جەنجاڵی و نەهێشتنی مەترسییەکانی رووداوەکانی هاتوچۆ، رێگەی سەرەکیی نێوان هەولێر و سماقوڵی نۆژەن کرایەوە و بڕیاریشە لە داهاتوویەکی نزیکدا قۆناخی دووەمی پرۆژەکە دەست پێبکات.

ماوەیەک بوو شۆفێران و هاووڵاتییان گلەیی زۆریان لە چاڵوچۆڵیی رێگەی نێوان هەولێر و سماقوڵی هەبوو، بۆیە لە هەڵمەتێکی چڕی چەند تیمێکی چاککردنەوە و پاراستنی رێگەوبانی هەولێر لەسەر داوای هاووڵاتییان و شۆفێران، دەست کرا بە چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوەی رێگەکە.

عیماد محەممەدئەمین، بەڕێوەبەری گشتیی چاککردن و پاراستنی رێگەوبانی هەولێر بە کوردستان24ـی گوت، سێ هۆکار بۆ تێکچوونی رێگەکە هەن، ئەوانیش کۆنی و تەمەنی رێگەکە و زۆریی هاتوچۆ و جەنجاڵی لەسەر رێگەکەیە، هەروەها پێشتر ئەو رێگەیە وەک رێگەیەکی لاوەکی دروست کراوە، بەڵام ئێستا بووەتە رێگەیەکی سەرەکی.

ئاماژەی بەوەش کرد، پێشتر درێژیی رێگەکە 30 کیلۆمەتر بوو، بەڵام دوای بەدووسایدکردنی، ئێستا بووەتە نزیکەی 25 کیلۆمەتر.

سەبارەت بە نۆژەنکردنەوەی رێگەی نێوان هەولێر و سماقوڵی، عیماد محەممەدئەمین باسی لەوە کرد، بڕیار بوو بە سێ قۆناخ بە گوژمەی یەک ملیار دینار رێگەکە نۆژەن بکرێتەوە، ئێستاش قۆناخی یەکەمیان تەواو کردووە و هەموو چاڵوچۆڵییەکانی پڕ کراونەتەوە.

هەروەها پارە بۆ نۆژەنکردنەوەی بەشی دووەمی رێگەکە تەرخان کراوە و لە داهاتوویەکی نزیکدا دەست بە قۆناخی دووەم یان بەشی دووەمی نۆژەنکردنەوە دەکرێت، درێژییەکەی 10 کیلۆمەترە.

بەرپرسەکەی رێگەوبان ئەوەشی خستەروو، جگە لەو رێگەیە چەند پرۆژەیەکی دیکەی نۆژەنکردنەوەی رێگەکانیان دەست پێکردووە، لەو چوارچێوەیەدا کاری نۆژەنکردنەوەی رێگەی سەرەکیی قەندیل – قورەبەگ – مەکرەدان تەواو کراوە. هەروەها تیمە تەکنیکییەکان لە چەند بەشێکی جیاوازی هەمان رێگەدا بەردەوامن لە راخستنی قیر بە چینی تێکەڵەی جێگیرکەر، بۆ بەرزکردنەوەی جۆریەتی و درێژخایەنیی رێگەکە.

بەپێی ئامارەکان، ساڵانە بۆ نۆژەنکردنەوەی رێگەوبانەکانی سنووری هەولێر پێویستی بە نزیکەی 70 ملیار دینارە و ساڵی رابردوو دوو ملیار دینار بۆ نۆژەنکردنەوەی پرۆژەکان خەرج کراوە.