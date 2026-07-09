مانگی داهاتوو مووچەی خانەنشینی کرێکاران زیاد دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

دوای ئەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا کەمترین مووچەی خانەنشینی ئەو کرێکارانەی لە دەستەبەری کۆمەڵایەتی تۆمارکراون بۆ 500 هەزار دینار بەرز بکاتەوە، مانگی داهاتوو بڕیارەکە دەچێتە قۆناخی جێبەجێکردنەوە.

لەوبارەیەوە مەریوان بەکۆگ، بەڕێوەبەری گشتی کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24 ـی راگەیاند، لە چەند رۆژی داهاتوودا نووسراوی فەرمی بۆ زیادکردنی مووچەی خانەنشینی کرێکاران رەوانەی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەکرێت و دواتر ئاراستەی وەزارەتی کار و بەڕێوەبەرایەتییەکان دەکرێت.

گوتیشی: بە ئەگەری زۆرەوە مانگی داهاتوو ئەو کرێکارانەی خانەنشین کراون و پێشوو مووچەیان 150 هەزار دیناربووە، لە مانگی داهاتووەوە مانگانە 500 هەزار دینار وەردەگرن، ئاماژەی بەوەشکرد، 154 کرێکاری خانەنشین مووچەکانیان لە نێوان 150 بۆ 400 هەزار دینارە و مووچەکەیان دەبێتە 500 هەزار دینار.

مەریوان بەکۆگ راشیگەیاند، نزیکەی 320 هەزار کرێکار لە هەرێمی کوردستان دەستبەرکراون و هەزار و هەشت کرێکاریش خانەنشین کراون و مووچەکانیان جیاوازبووە، بەڵام لە مانگی داهاتووەوە سەرجەم کرێکارانی خانەنشینکراو بڕی 500 هەزار دینار وەردەگرن.

هەروەها هەنگاو دەربەندی، سەرۆکی یەکێتی سەندیکاکانی کرێکارانی کوردستان کرد و بە کوردستان24 ـی گوت. بڕیارەکە سەرجەم کرێکارانی دڵخۆش کردووە و یەکێک بووە لە دەستکەوتە گرنگەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گوتیشی، بڕیاربوو ئەم مانگە بڕیاری زیادکردنی مووچەی خانەنشینی کرێکار جێبەجێ بکرێت، بەڵام بەهۆی تەواونەبوونی رێکارەکان کەوتووەتە مانگی داهاتوو.

ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی رۆژی 24 ـی حوزەیرانی 2026، بڕیار درا کەمترین مووچەی کرێکارانی خانەنشینی کەرتی تایبەت بکرێتە 500 هەزار دینار، لە کاتێکدا پێشتر بەپێی ساڵانی خزمەت مووچەکانیان لە 150 هەزار دینارەوە دەستی پێدەکرد، هەروەها بە گوێرەی یاسا بەرکارەکان، هەر کرێکارێکی پیاو لە کەرتی تایبەت تەمەنی بگاتە 60 ساڵ و خزمەتی 20 ساڵی هەبێت، هەروەها کرێکاری ئافرەت تەمەنی بگاتە 55 ساڵ و خزمەتی 20 ساڵی هەبێت، خانەنشین دەکرێت.