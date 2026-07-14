یان برێم: هاوبەشیی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا مێژوویی و بەرهەمدارە

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کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان، ستایشی هاوبەشیی بەرهەمدار و مێژوویی نێوان هەولێر و پاریسی کرد. هەروەها پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا بە پتەو و دەوڵەمەند وەسف کرد.

سێشتەممە، 14ـی تەممووزی 2026، یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا کە بە بۆنەی ڕۆژی نیشتمانیی فەرەنسا لە شاری هەولێر پێشکەشی کرد، جەختی لەسەر بەردەوامی و پتەوی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا کردەوە.

کونسوڵی فەرەنسا رایگەیاند: یادکردنەوەی ئەم رۆژە نیشتمانییە لە هەولێر، گوزارشت لەو بەها مرۆییە هاوبەشانە دەکات کە گەلی کورد و گەلی فەرەنسی کۆدەکاتەوە.

یان برێم لە گوتارەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەم بۆنەیە بۆ ئەو زۆر تایبەتە، بەو پێیەی دوایین ئەرکی دیپلۆماسی خۆیەتی لە کوردستان پێش گەڕانەوەی بۆ فەرەنسا.

هاوکات بە پێزانینەوە باسی لە ماوەی کارکردنی خۆی کرد و گوتی: "لەگەڵ خۆمدا چەندین یادگاریی جوان، یەکترناسین لەگەڵ خەڵکی ناوچەکە، دیمەنی دڵڕفێنی شاخە سەرکەشەکانی کوردستان و شارە جوانەکانی دەبەمەوە بۆ فەرەنسا".

کونسوڵی گشتیی فەرەنسا، تیشکی خستە سەر هەوڵەکانی تیمەکەی کونسوڵخانە لە کاتی ئەرکەکەیدا، کە تێیدا چەندین دەستکەوتی گرنگ بەدەست هاتوون، لەوانەش:

بواری سەلامەتی و بەرگریی شارستانی: بەهێزکردنی هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەرێمی کوردستان لە پێناو پاراستنی سەلامەتیی گشتیی هاووڵاتییان.

کەرتی بازرگانی و ئابووری: رێکخستنی یەکەمین کۆڕبەندی بازرگانیی فەرەنسا - هەرێمی کوردستان کە بووە هۆی بەخشینی وزە و جووڵەیەکی زیاتر بە کەرتی بازرگانی بە مەبەستی گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان.

بواری مێژوویی و رۆشنبیری: توانیمان شاندە شوێنەوارییەکان بگەڕێنینەوە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ کارکردن و لێکۆڵینەوە لە پێگە دێرینەکانی هەرێمی کوردستان.

هەروەها یان برێم سوپاسی تایبەتی ئاراستەی دۆست و هاوبەشە کوردەکانی کرد و ئاماژەی بەوە دا، هیچ کام لەم سەرکەوتنانە بەبێ دڵسۆزی و پێداگریی لایەنی کوردی بەدی نەدەهاتن.

باسی لەوە کرد، پڕۆژە مێژووییەکانی وەک کردنەوەی ڕێڕەوی پێشمەرگە لە پاریس و دانانی پەیکەری شارل دیگۆل لە هەولێر، هێمایەکی هەرە بەهێزی ئەم دۆستایەتییە مێژووییەن.

کونسوڵی گشتیی فەرەنسا، جارێکی دیکە جەختی لەوە کردەوە کە هاوبەشیی نێوان فەرەنسا و هەرێمی کوردستان بەردەوام بەرهەمدار بووە و هەماهەنگییە بەردەوامەکانی نێوان پاریس و هەولێر، نیشانەی قوڵیی دۆستایەتیی نێوان هەردوولایە.