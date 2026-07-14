ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان: عێراق نابێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ سەر هیچ وڵاتێک

پێش کاتژمێرێک

سەرکردایەتیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان لە کۆبوونەوەیەکی باڵای ئەمنیدا جەختی کردەوە، خاکی عێراق نابێتە شوێنی دەستپێکردنی هێرش بۆ سەر هیچ کام لە وڵاتانی دراوسێ یان وڵاتانی دیکە، هاوکات جەختی لە پێویستیی رێزگرتن لە سەروەری و ئاسایشی عێراق کردەوە.

سێشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، سەرکردایەتیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: کۆبوونەوەیەکی فراوانی ئەمنی بە ئامادەبوونی سوپاسالار، جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان و سەرۆکی دەزگای دژەتیرۆر، سەرجەم فەرماندە پەیوەندیدارەکانی وەزارەتی بەرگری و ناوخۆ، بەڕێوەچوو.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، بەشداربووانی کۆبوونەوەکە تاوتوێی پاراستنی دەستکەوتە ئەمنییەکان، کۆنترۆڵکردنی ناوچە سەربازییەکان، مسۆگەرکردنی ئاسایشی سنوورە نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ وڵاتانی هاوسێ و، دابینکردنی ئاسایشی پێویست بۆ نێردە دیپلۆماسییەکانیان کردووە.

ئامادەبووانی کۆبوونەوەکە جەختیان لەوە کردەوە، خاکی عێراق نابێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ، بەڵام لە بەرامبەردا پێویستە رێز لە سەروەری، ئاسایش و سەقامگیریی عێراق بگرێت.

هەروەها پێداگرییان لەسەر گرنگیی مامەڵەکردنی توند لەگەڵ هەر هەوڵێک کردەوە کە بیەوێت پێگەی ئەمنی و سەقامگیریی ناوخۆیی تێکبدات یان زیان بە پەیوەندییەکانی عێراق لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و جیهاندا بگەیەنێت.