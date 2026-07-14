بەڕاک: سەقامگیریی ناوچەکە بەستراوەتەوە بە ئاوەدانیی عێراقەوە

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نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و سووریا، کۆبوونەوەی ئەمڕۆی زەیدی و ترەمپ، وەرچەرخانێکی مێژووییە لە پەیوەندییەکانی نێوان واشنتن و بەغدا، تێیدا داهاتووی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان لە سێکتەری تەنیا ئەمنییەوە بەرەو بواری وەبەرهێنان، بازرگانی و دەرفەتی ئابووری دەگۆڕێت.

سێشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و سووریا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" نووسیویەتی: لە ژێر سەرکردایەتیی بوێرانەی سەرۆکی ئەمریکادا، کۆبوونەوەی ئەمڕۆ لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، خاڵێکی وەرچەرخانی مێژووییە لە پەیوەندییەکانی نێوان واشنتن و بەغدا.

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا جەختی لەوە کردەوە، داهاتووی پەیوەندییەکانی نێوان ئەمریکا و عێراق تەنیا لە بواری ئەمنیدا چڕ نابێتەوە، بەڵکو بنەمای ئەم پەیوەندییە لەسەر وەبەرهێنان، بازرگانی و رەخساندنی دەرفەتی ئابووریی هاوبەش دادەمەزرێت.

هاوکات ئاماژەی بە پێگەی تایبەتی عێراق کرد لە چەقی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە دەرفەتی هەیە ناوچەکە بە چڕی بە یەکەوە ببەستێتەوە، بە تایبەت لە رێگەی تێکەڵبوونی ئابووریی زیاتر لەگەڵ وڵاتانی ئەنجوومەنی هاوکاریی کەنداو، تورکیا، سووریا، ئوردن و ناوچەی قەوقازدا.

بەڕاک تیشکی خستە سەر پڕۆژە نوێیەکانی گواستنەوەی وزە و گەشەپێدانی رێگاوبانەکان وەک هێمایەک بۆ پێشکەوتنی عێراق و رایگەیاند: بووژانەوە و ئاوەدانیی زیاتری عێراق بە واتای بەدیهاتنی سەقامگیریی زیاتر دێت بۆ ناوچەکە، کە ئەمەش لە بەرامبەردا دەبێتە هۆی دابینکردنی دەرفەتی کار و وەبەرهێنانی تایبەت بۆ کۆمپانیا و کەرتی تایبەتی ئەمریکی لە بازاڕەکانی عێراقدا.

سێشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە کۆشکی سپی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبووەوە.

ترەمپ، لە کۆبوونەوەی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پاڵپشتی تەواوی خۆی بۆ هەوڵەکانی زەیدی لە بەڕێوەبردنی وڵات و بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەمریکادا دووپاتکردبووەوە.

ترەمپ ئاماژەی بەوە کردبوو، کۆمپانیا نەوتییەکانی ئەمریکا بە شێوەیەکی بەرفراوان و بە شێوازێک کە پێشتر هاوشێوەی نەبووە، دەچنە بازاڕەکانی عێراقەوە بۆ ئەنجامدانی وەبەرهێنان و دروستکردنی هاوبەشیی ستراتیژی لەگەڵ کەرتی وزەی ئەو وڵاتەدا.

لە بەرامبەردا عەلی زەیدی رایگەیاندبوو، ئەمە یەکەمین سەردانمە بۆ ئەمریکا و سەردانێکی ئاسایی نییە، بەڵکو بۆ راگەیاندنی هاوبەشییەکی ستراتیژیی ئابوورییە. لەگەڵ ترەمپ رێککەوتووین کە لە 30ـی ئەیلوول هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بکشێنەوە."

عەلی زەیدی باسی لەوەش کردبوو، "عێراق چاوی لە پەیوەندییەکی قووڵی ئابوورییە و دەرگا بۆ هاتنی کۆمپانیا ئەمریکییەکان بۆ وڵاتەکەمان کراوەیە."