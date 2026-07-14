عەبوودی: عێراق دەست لە کاروباری ناوخۆیی هیچ وڵاتێک وەرنادات

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی حکوومەتی عێراق، ئاشکرای کرد، سەردانەکەی عەلی فالح زەیدی بۆ واشنتن و کۆبوونەوە ئەرێنییەکەی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، قۆناخێکی نوێی هاوبەشیی ئابووری پێکدەهێنێت کە تێیدا جەخت لە گواستنەوەی هاوبەشییەکان لە بواری ئەمنییەوە بۆ کەرتی وەبەرهێنان، دارایی و وزە دەکرێتەوە.

سێشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی "العراقية الإخبارية"، کارنامەی سەردانە فەرمییەکەی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکەی بۆ واشنتن ئاشکرا کرد و رایگەیاند: ئەم سەردانە دەبێتە بنەمایەک بۆ قۆناخێکی نوێی ئابووری لە پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا.

عەبوودی ئاماژەی بەوە دا، سەرۆکوەزیرانی عێراق جیا لە چاوپێکەوتن و کۆبوونەوەکانی، سەردانی کۆنگرێس، وەزارەتی گەنجینە و چەندین دامەزراوەی دارایی ئەمریکی دەکات، هاوکات کۆبوونەوەی ئەمڕۆی نێوان سەرۆکوەزیران و سەرۆکی ئەمریکای بە زۆر ئەرێنی وەسف کرد.

عەبوودی روونی کردەوە، هاوبەشیی نێوان واشنتن و بەغدا گۆڕانکاریی بەسەردا هاتووە و لە چوارچێوەی ئەمنییەوە بۆ کایەی ئابووری و وەبەرهێنان گواستراوەتەوە، تێیدا بابەتەکانی وزە و کەرتی دارایی پشکی شێریان لە تێگەیشتن و رێککەوتنی نێوان هەردوو سەرکردەدا هەبووە.

گوتەبێژی حکوومەت جەختی لەوە کردەوە، شاندی عێراقی خاوەن دیدگایەکی ئابووریی روونە، کە ئامانج لێی مسۆگەرکردنی جووڵەی ئابووری و دابینکردنی هەناردەی نەوتی عێراقە لە رێگەی رەخساندنی گەورەترین دەرفەت بۆ گەشەپێدان و وەبەرهێنان.

هاوکات گوتیشی: "عێراق لە تەوەرەکانی ململانێ دوورە و دەست لە کاروباری ناوخۆیی هیچ وڵاتێک وەرنادات؛ حکوومەتیش لەسەر بنەمای ئەم پرەنسیپە جێگیرانە کار دەکات بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەلی عێراق، بە تایبەت کە کەرتی ئابووری گەورەترین ئاڵناگریی ئێستای وڵاتە".

عەبوودی ئاشکرای کرد، رۆژی 30ـی ئەیلوولی داهاتوو، کۆتایی بە بوونی سەربازیی ئەمریکا لە عێراق دێت، لەگەڵ ئەو بەروارەشدا قۆناخێکی نوێی گەشەپێدان دەستپێدەکات کە تێیدا هاوبەشیی ئابووریی درێژخایەن لە رێگەی ڕەخساندنی ژینگەیەکی سەقامگیر بۆ وەبەرهێنەران جێگیر دەکرێت.

سەبارەت بە وردەکاریی کارنامەکە، عەبوودی روونی کردەوە، سەردانەکە ئەمڕۆ بە کۆبوونەوەی نێوان سەرۆکوەزیران و سەرۆکی ئەمریکا دەستیپێکرد، پاشان سەردانی وەزارەتی جەنگی (پنتاگۆن) ئەنجامدرا و لە وێستگەکانی داهاتوودا سەردانی کۆنگرێس، وەزارەتی گەنجینە و دامەزراوە داراییە فیدراڵییەکان دەکرێت.

گوتەبێژی حکوومەت ئاماژەی بەوەش کرد، لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا، لێکتێگەیشتن و هاوئاهەنگی لە نێوان بانکی ناوەندیی عێراق و دامەزراوە داراییەکانی ئەمریکا ئەنجام دەدرێت، کە بە واژۆکردنی چەندین رێککەوتنی ئەرێنی بۆ بەرژەوەندیی کەرتی دارایی و بانکیی عێراق کۆتایی دێت.

دووشەممە 13ـی تەممووزی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵای حکوومیدا گەیشتە واشنتن.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی زەیدی، ئەم سەردانە هەوڵێکی جددییە بۆ پەرەپێدانی ئاراستەی پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا و گۆڕینیان بۆ هاوبەشییەکی گەشەپێدانی کارا کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی هەردوولا بکات.

لە راگەیەنراوەکەدا باس لەوەش کراوە، تەوەرەی سەرەکیی سەردانەکەی زەیدی، راکێشانی وەبەرهێنانی ئەمریکی و فراوانکردنی بەشداریی کۆمپانیاکانی ئەو وڵاتەیە لە جێبەجێکردنی پڕۆژە گەورەکانی ژێرخان لە عێراقدا. حکوومەتی عێراق دەیەوێت لە رێگەی ئەم هاوبەشییەوە، تەکنۆلۆژیا و سەرمایەی ئەمریکی بۆ ناوخۆی وڵات ڕابکێشێت تاوەکو سیمایەکی مۆدێرن بە پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان ببەخشێت.