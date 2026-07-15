کۆمەڵایەتی

لە کەرکووک جووتیارێکی کورد کوژرا

عێراق کەرکووک جووتیاری کورد

لە سنووری پارێزگای کەرکووک، جووتیارێکی کورد لە کاتی روبەڕوبوونەوەی چەند دزێکدا کە مەبەستیان بووە بەرهەمی گەنمەکەی ببەن، بە سەختی بریندار دەبێت و دواتر گیان لەدەستدەدات. سوپای عێراقیش گەڕان و پشکنینی بۆ دەستگیرکردنی تۆمەتبارەکان دەستپێکردووە.

شەوی رابردوو، لە گوندی سیامەنسووری سەر بە شارەدێی لەیلان، رووداوێکی تەقەکردن لە نێوان جووتیارێکی کورد و چەند دزێکی چەکدار روویدا. جووتیارەکە ناوی (ستار جەبار)ە و دوای ئەوەی بۆ ماوەی چەند رۆژێک گەنمەکەی لەلایەن کەسانی نەناسراوەوە دەدزرا، بڕیار دەدات بۆسە بۆ دزەکان دابنێت.

یەکێک لە کەسوکاری ستار جەبار بە کوردستان24ی راگەیاند: "چەند رۆژێک بوو گەنمی کاک ستار دەدزرا، ئەویش بە مەبەستی گرتنی دزەکان بۆسەی دانایەوە. دزەکان ئۆتۆمبێلێکی جۆری پیکئەپیان پێبووە و پێکهاتبوون لە ژنێک و دوو پیاوی چەکدار."

هەر بەپێی زانیارییەکان، لە کاتی دەرکەوتنی دزەکاندا، شەڕ و تەقە لەنێوان هەردوولا دروست دەبێت، لە ئەنجامدا ستار جەبار بە سەختی بریندار دەبێت و دزەکانیش بەرەو شوێنێکی نادیار هەڵدێن. ستار جەبار دوای گەیاندنی بۆ نەخۆشخانە، بەهۆی سەختی برینەکەیەوە گیانی لەدەستدا.

دوای رووداوەکە، هێزەکانی سوپای عێراق گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەکە و هەڵمەتێکی فراوانیان بۆ دۆزینەوە و دەستگیرکردنی ئەنجامدەرانی تاوانەکە دەستپێکردووە.

 
هێمن دەلۆ ,