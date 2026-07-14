پیت هێگسێت: پێشمەرگە و سوپای عێراق سەرکردایەتی شەڕی داعش دەکەن

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ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، وەزیری جەنگی ئەمریکا، پیت هێگسێت، داوای لە حکوومەتی عێراق کرد کە سەروەریی وڵاتەکەی بسەلمێنێت لەڕێگەی داماڵینی چەکی ئەو گرووپە چەکدارانەی کە لایەنگری ئێرانن، هەروەها حکوومەتی عێراقی بە بەرپرسیار دانا لە بەرامبەر سەدان هێرش کە کراونەتە سەر هێزەکانی ئەمریکا.

وەزیری جەنگی ئەمریکا، پیت هێگسێت لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی، کە لە بارەگای وەزارەتی جەنگی ئەمریکا لە واشنتن بەڕێوەچوو، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا گوتی: "گرووپە چەکدارە عێراقییەکانی لایەنگری ئێران، بەرپرسیارن لە ئەنجامدانی زیاتر لە 600 هێرش بۆ سەر ئەمریکییەکان."

سەبارەت بە لایەنی ئەمنییەوە، وەزیری جەنگی ئەمریکا جەختی کردەوە، هێزە ئەمنییەکانی عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە، سەرکردایەتی هه‌وڵه‌کانی تێکشکاندنی رێکخراوی داعش دەکەن. ئەمەش دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرکردایەتی ئەمریکا لە عێراق دێت، کە بڕیارە لە ئەیلوولی داهاتوودا جێبەجێ بکرێت.

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