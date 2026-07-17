دژەتیرۆری کوردستان: لە هەولێر هەشت درۆن خرانە خوارەوە

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دژەتیرۆری کوردستان رایگەیاند، لە ئاسمانی هەولێر هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراو تێکشکێندران

دژەتیرۆری کوردستان راگەیندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بەگوێرەی زانیارییەکانی دژەتیرۆری کوردستان، بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی 17ـی تەممووزی 2026، لە کاتژمێر 4:19 تا 5:25، هێزەکانی هاوپەیمانان هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستە خوارەوە،

هەروەها لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانییان لێ نەکەوتەوە.

شەوی چوارشەممە، 15ی تەممووزی 2026، دژەتیرۆری کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کردبوو، هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە کاتژمێر 20:53 تا کاتژمێر 21:20، بە سەرکەوتوویی توانیویانە هەشت فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی شاری هەولێر تێکبشکێنن و بخەنە خوارەوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، خۆشبەختانە هێرشەکان هیچ جۆرە زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە و دۆخی پایتەخت ئارامە.