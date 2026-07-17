فوئاد حوسێن: دۆسیەی ئابووری و ئەمنی تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانمان بوون لەگەڵ ئەمریکا

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وەزیری دەرەوەی عێراق رایدەگەیەنێت، سەرۆکی ئەمریکا پاڵپشتی خۆی بۆ حکوومەتی ئێستای عێراق دووپاتکردووەتەوە و چەندین رێککەوتنی گرنگ لە بواری وزە واژۆ دەکرێن. ئاماژە بەوەش دەدات کە تا کۆتایی مانگی ئەیلوول هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکشێنەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 17ـی تەممووزی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "لە دیدارەکانماندا، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دووپاتیکردەوە کە پاڵپشتی حکوومەتی ئێستای عێراق دەکات. جیا لە پشتگیریی سیاسی، بڕیارە ژمارەیەک رێککەوتنی بازرگانی لەگەڵ کۆمپانیا ئەمریکییەکان واژۆ بکرێن، بەتایبەتی ئەو کۆمپانیایانەی لە بوارەکانی وزە، نەوت، گاز و کارەبا کار دەکەن."

دۆسیەی ئابووری و پرسی چەکی دەرەوەی یاسا

وەزیری دەرەوەی عێراق ئاماژەی بەوە کرد، مەلەفی ئابووری گرنگترین تەوەری سەردانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بووە بۆ ئەمریکا. هاوکات باسی لەوەش کرد کە دۆسیەی ئەمنیی ناوخۆ و ناوچەکەش گفتوگۆی لەبارەوە کراوە، بەتایبەت پرسی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی حکوومەت کە کاریگەری لەسەر ئاسایشی ناوخۆ هەیە.

فوئاد حوسێن هۆشداریشی دا لە تێوەگلانی ناوچەکە لە شەڕ و گوتی "شەڕی ناوچەکە زیان بە هەمووان دەگەیەنێت، بەتایبەت عێراق؛ چونکە ئەگەر گەرووی هورمز بەهۆی شەڕەوە دابخرێت، عێراق ناتوانێت نەوت هەناردە بکات و ئەمەش گرفتی گەورەی ئابووری لە ناوخۆ دروست دەکات."

پڕۆژەی کەرکووک - بانیاس

سەبارەت بە پڕۆژەی بۆری نەوتی کەرکووک-بانیاس، فوئاد حوسێن بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد "لە سەردانەکەمدا بۆ دیمەشق، لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا ئەم بابەتەم باس کردووە. ئەوان ئامادەیی خۆیان نیشانداوە بۆ وەبەرهێنان لەو پڕۆژەیەدا، بەڵام جێبەجێکردنی پێویستی بە بودجەیەکی زۆر هەیە."

وەزیری دەرەوە جەختی کردەوە، سەرۆکوەزیرانی عێراق هەمیشە جەخت لە پاراستنی ئاسایش دەکاتەوە بۆ ئەوەی کۆمپانیا بیانییەکان بتوانن بەردەوام بن لە وەبەرهێنان و دووپاتیشی کردووەتەوە کە دەبێت گرووپە چەکدارەکان چەکەکانیان رادەستی دەوڵەت بکەنەوە.

کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24، فوئاد حوسێن رێککەوتنی کۆتایی لەسەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دا و رایگەیاند: "رێککەوتن کراوە کە هێزەکانی ئەمریکا لە کۆتایی مانگی ئەیلوولی ئەمساڵدا (2026) لە عێراق و هەرێمی کوردستان بکشێنەوە، ئەمەش داخوازی حکوومەتی ئێستای عێراقە."