دیلان رەشاد: بەمزووانە پڕۆژەی تەکسیمیتەر لە هەولێر و سلێمانی دەخرێتە کار

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گوتەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی هەرێمی کوردستان دەڵێت: بەمزووانە پڕۆژەی تەکسیمیتەر بە شێوەی تاقیکاری لە سەنتەری هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی دەخرێتە واری جێبەجێکردنەوە، ئەمەش بە ئامانجی ڕێکخستنەوەی کرێی گواستنەوە و پاراستنی بەرژەوەندیی گشتیی هاووڵاتییان.

شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، دیلان رەشاد، گوتەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە میانەی بەشداریی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24ـدا گوتی: لە هەرێمی کوردستاندا 71 هەزار تەکسیی تۆمارکراو هەن کە سەرجەمیان لە چوارچێوەی رێنمایی و بڕیارەکانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندندا کار دەکەن.

گوتەبێژی وەزارەتەکە ئاشکرای کرد، بەمزووانە پڕۆژەی "تەکسیمیتەر" بە شێوازێکی ئەزموونی و تاقیکاری لە سەنتەری هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی دەخرێتە واری جێبەجێکردنەوە.

هاوکات ئاماژەی بەوەش دا، جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژەیە لە بەرژەوەندیی راستەوخۆی هاووڵاتییاندایە و هاوکار دەبێت لە رێکخستنەوەی کرێی گواستنەوە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، ئانۆ جەوهەر، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاندبوو، یەکێک لە دەستکەوتە هەرە گرنگ و مێژووییەکانی کابینەی نۆیەم، پڕۆژەی رێکخستنەوەی کەرتی تەکسی بووە لە هەرێمی کوردستان. لە رێگەی دابینکردنی کارتی زانیاری، لۆگۆ و شریتی تەکسی، توانراوە زیاتر لە 71,000 ئۆتۆمبێلی تەکسی رێکبخرێنەوە، کە ئەمەش بووەتە هۆی دابەزاندنی رێژەی سەرپێچی و کێشە جۆراوجۆرەکان بۆ کەمتر لە 5%.

هاوکات، ئاماژەی بەوە کردبوو، پڕۆژەی تەکسیمیتەر، ئێستا لە قۆناخی کۆتاییدایە و لە ئاییندەیەکی زۆر نزیکدا دەکەوێتە واری جێبەجێکردنەوە. ئەم پڕۆژەیە کەرتی تەکسی لە کوردستان دەگەیەنێتە ئاستی وڵاتە پێشکەوتووەکانی جیهان و دادپەروەری لە دیاریکردنی نرخدا بۆ هاووڵاتییان دەستەبەر دەکات.