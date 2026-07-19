کابینەی نۆیەم کەرتی ئاوی لە هەرێمی کوردستان بووژاندووەتەوە
حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی چەندین پڕۆژەی گەورەوە، قەبارەی بەرهەمهێنانی ئاوی خاوێن بۆ زیاتر لە یەک ملیۆن مەتری سێجا لە رۆژێکدا زیاد کردووە و هەنگاوی کرداری بۆ چارەکردنی کێشەی کەمئاوی ناوە.
حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارەکانی بۆ باشترکردنی سێکتەری ئاو خێراتر کردووە. لەم چوارچێوەیەدا رۆژانە یەک ملیۆن و 197 هەزار مەتری سێجا ئاو بەرهەم دەهێنرێت.
پرۆژەی تەواوکراوەکانی ئاو لە کابینەی نۆیەم:
● پڕۆژەی فریاگوزاری خێرای هەولێر: توانای بەرهەمهێنانی 480 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 720 ملیار دینارە.
● پڕۆژەی ئاوی قوشتەپە: توانای 72 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 222 ملیار دینارە.
● پڕۆژەی ئاوی فایدە-دهۆک: توانای 72 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 50 ملیار دینارە.
● پڕۆژەی گەیاندنی ئاو بۆ 51 گوندی بارزان: توانای 24,000 مەتری سێجایە و تێچووەکەی 30.1 ملیار دینارە.
● پڕۆژەی ئاوی پیرمام و دەوروبەری: توانای 9,600 مەتری سێجایە و تێچووەکەی 34.7 ملیار دینارە.
● پڕۆژەی تۆڕی ئاوی هەولێر: درێژییەکەی 411 کیلۆمەترە و تێچووەکەی 25 ملیار دینارە.
ئەو پرۆژانەی کارکردن بەردەوامە:
● پڕۆژەی ئاوی دوکان-سلێمانی سێ: توانای 240 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 551 ملیار دینارە، رێژەی 01%ـی تەواو بووە.
● پڕۆژەی چارەسەری ئاوی قورس (قۆناخی دووەم): توانای 210,000 مەتری سێجایە و بە تێچووی 579 ملیۆن دۆلار، رێژەی 04%ـی تەواو بووە.
● پڕۆژەی ئاوی گۆپتەپە-چەمچەماڵ: توانای 60 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 101 ملیار دینارە، رێژەی 37%ـی تەواو بووە.
● پڕۆژەی ئاوی ئاکرێ: توانای 72 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 41.1 ملیار دینارە، رێژەی 67%ـی تەواو بووە.
● پڕۆژەی ئاوی رانیە-چوارقوڕنە-حاجیاوا: توانای 72 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 36.7 ملیار دینارە، رێژەی 70%ـی تەواو بووە.
● پڕۆژەی ئاوی دەربەندیخان: توانای 24 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 25 ملیار دینارە، رێژەی 75%ـی تەواو بووە.
● پڕۆژەی ئاوی بەردەڕەش: توانای 72 هەزار مەتری سێجایە و تێچووەکەی 428 ملیار دینارە، رێژەی 10%ـی تەواو بووە.
● پڕۆژەی چارەسەری ئاوی قورس (قۆناخی یەکەم): توانای 52,500 مەتری سێجایە و تێچووەکەی 200 ملیۆن دۆلارە، رێژەی 01%ـی تەواو بووە.
هەرێمی کوردستان لە ساڵانی رابردوودا بەهۆی وشکەساڵی و گۆڕانکارییەکانی کەشوهەواوە رووبەڕووی قەیرانی کێشەی کەمئاوی ببووەوە. دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەوی وای لە لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد ستراتیژی خۆیان بگۆڕن و زیاتر پشت بە ئاوی سەر زەوی ببەستن.
دروستکردنی بەنداو و پڕۆژەکانی ئاوی خواردنەوەی ستراتیژی، ئامانج لێیان پاراستنی یەدەگی ئاوی ژێرزەوی و دابینکردنی ئاسایشی ئاوە بۆ داهاتوو. ئەمەش هاوتەریبە لەگەڵ دروستکردنی سیستەمی چارەسەری ئاوی قورس بۆ پاککردنەوە و دووبارە بەکارهێنانەوەی ئاو لە بوارەکانی کشتوکاڵ و پیشەسازیدا، ئەم هەنگاوانەش دەبنە هۆی کەمکردنەوەی فشار لەسەر سەرچاوە سروشتییەکان.