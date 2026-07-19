لە چەند رۆژی داهاتوودا مووچەی فەرمانبەرانی گرێبەست دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەم هەفتەیە لیستی مووچەی مانگی تەممووز رەوانەی بەغدا دەکرێت و لە چەند رۆژی داهاتووشدا مووچەی فەرمانبەرانی گرێبەست دابەش دەکرێت.

سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەم هەفتەیە لیستی مووچەی مانگی تەممووزی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و تەرازووی پێداچوونەوە رەوانەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ دەکرێت.

گوتیشی: لەگەڵ بەغدا لەسەر هێڵن، بۆ ئەوەی بتوانن رێکارەکانی وردبینی لە لیستی مووچە و تەرازووی پێداچوونەوە بە خێرایی تەواو بکەن و مووچە لە کاتی خۆیدا دابەش بکەن.

سەبارەت بە کاتی دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی گرێبەست و ئەوانەی لەسەر داهاتی ناوخۆ مووچەیان پێ دەدرێت، ئەو سەرچاوەیەی وەزارەتی دارایی ئاشکرای کرد، هەموو هەوڵەکان چڕ کراونەتەوە بۆ ئەوەی داهات کۆ بکرێتەوە و لە ئایندەیەکی نزیکدا مووچەی فەرمانبەرانی گرێبەست دابەش بکەن.

راشیگەیاند، هەوڵەکانی وەزارەتی دارایی تەواو چڕ کراونەتەوە بۆ ئەوەی مووچەی فەرمانبەرانی گرێبەست زیاتر دوا نەکەوێت و ئەگەری هەیە هەفتەی داهاتوو مووچەی ئەو فەرمانبەرانەی لەسەر داهاتی ناوخۆن دابەش بکرێت.

زیاتر لە 42 هەزار مامۆستای گرێبەستی وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان مووچە وەردەگرن و مانگانە پێویستیان بە نزیکەی 25 ملیار دینار هەیە، هاوکات، سەرجەم ئەو فەرمانبەرە گرێبەست و هەمیشەییانەش مووچە وەردەگرن کە دوای یەکی تەممووزی 2024 دامەزراون.