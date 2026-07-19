سبەی لە زەڕایەن قۆناخی یەکەمی دابەشکردنی زەوی دەستپێدەکات

پێش دوو کاتژمێر

سبەی قۆناخی یەکەمی دابەشکردنی زەوی لە سنووری شارەدێی زەڕایەن دەستپێدەکات و زیاتر لە 300 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەران، خانەنشینان و زیندانیانی سیاسی دابەش دەکرێن. پرۆسەکە لەرێگەی تیروپشکی دیجیتاڵییەوە بەڕێوە دەچێت.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانییەکانی سلێمانی رایگەیاند، سبەی سەرۆکایەتی شارەوانی زەڕایەن قۆناخی یەکەمی دابەشکردنی زەوی دەستپێدەکات. بەپێی پلانی شارەوانی، لەم قۆناخەدا 329 پارچە زەوی بۆ سوودمەندبووان تەرخان کراوە.

وردەکاریی دابەشکردنی زەوییەکان بەو شێوەیەیە: 283 پارچە زەوی بۆ فەرمانبەران و خانەنشینان دەبێت، هەروەها 46 پارچە زەوی دیکەش بۆ زیندانیانی سیاسی تەرخان کراوە. پرۆسەکە بە شێوەیەکی شەفاف و لەرێگەی تیروپشکی دیجیتاڵییەوە ئەنجام دەدرێت بۆ ئەوەی دادپەروەری لە دابەشکردنی زەوییەکاندا هەبێت.

لە لایەکی دیکەوە، بەڕێوەبەرایەتی شارەوانییەکانی سلێمانی ئاماژەی بەوە کردووە کە بۆ ئەوەی سەرجەم فەرمانبەرانی سنوورەکە لە وەرگرتنی زەوی سوودمەند بن، پێویستیان بە 73,000 پارچە زەوی هەیە.

هەر بەپێی ئامارەکان، تاوەکو ئێستا زیاتر لە 23,000 پارچە زەوی دابەش کراوە و هێشتا 50,000 پارچە زەوی دیکە ماوە کە لە قۆناخەکانی داهاتوودا رێکارەکانی دابەشکردنیان تەواو دەکرێت.

دوای ئەوەی چەندین ساڵ بوو بڕیاری پێدانی زەوی بە فەرمانبەران راگیرابوو، لە مانگی ئایاری ساڵی 2024 بە بڕیاری مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران دەستیپێکردەوە و هەر فەرمانبەرێک بە رووبەری 200 مەتر زەوی پێدەدرێت.