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سێنتکۆم: سەربازێکی ئەمریکی لە کوردستان و دوو سەرباز لە ئوردن گیانیان لەدەستدا

جیهان ئەمریکا هەرێمی کوردستان ئێران

فەرماندەی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا ئاشکرای کرد، لە 18ـی تەمموزدا سەربازێکی ئەمریکی لە هەرێمی کوردستان بەهۆی تەقینەوەی پاشماوەی درۆنێکی ئێرانی گیانی لە دەستدا و یەکێکی دیکەش بریندار بووە.

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) گیانلەدەستدانی دوو سەربازی ئەمریکی و بێسەروشوێنبوونی سەربازێکی دیکەی لە ئوردن راگەیاند، کە ئەمەش بەهۆی هێرشێکی ئێرانییەوە بوو لە 17ـی تەمموزدا.

بە پێی راگەیەنراوەکە، هێزەکانی ئەمریکا سەرلەبەیانی ئەمڕۆ پاشماوەی تەرمی نەناسراویان لە شوێنی رووداوەکە دۆزیوەتەوە، و ئێستا پڕۆسەی لێکۆڵینەوە و پشکنین بۆ پشتڕاستکردنەوەی ناسنامەی تەرمەکان بەردەوامە.

لە لایەکی دیکەوە، بەپێی راگەیەنراوەکەی سێنتکۆم، تەقەمەنیی پاشماوەی درۆنێکی ئێرانی بە سەربازێکی ئەمریکیدا لە هەرێمی کوردستان تەقیوەتەوە و بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی، هاوکات لە هەمان رووداودا سەربازێکی دیکەی ئەمریکی بریندار بووە و ئێستا چارەسەری پزیشکیی پێویست وەردەگرێت.

سێنتکۆم ئاماژەی بەوە کردووە، کە لەبەر رێزگرتن لە خێزانی سەربازە کوژراو و بێسەروشوێنبووەکان، لە کاتی پڕۆسەی فەرمیی ئاگادارکردنەوەی بنەماڵەکانیاندا، ئێستادا هیچ زانیارییەکی زیاتر یان ناسنامەی ئەو سەربازانە بڵاوناکاتەوە.

 
 
 
 
 
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