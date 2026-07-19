تیمە ناوخۆیی و بیانییەکان سەرقاڵی نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارەکانی دهۆکن

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بەڕێوەبەری گشتیی شوێنەوار لە پارێزگای دهۆک رایدەگەیەنێت، چەندین تیمی بیانی و ناوخۆیی سەرقاڵی نۆژەنکردنەوەی ناوچە مێژووییەکانی سنوورەکەن، ئەمەش وای کردووە لە پێنج ساڵی رابردوودا 103 پڕۆژە جێبەجێ بکرێن و هەزاران گەشتیار روو لە ناوچەکە بکەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تەممووزی 2026، دکتۆر بێکەس بریفکانی، بەڕێوەبەری گشتیی شوێنەوار لە پارێزگای دهۆک بە کوردستان24ـی راگەیاند، دهۆک یەکێکە لەو ناوچەیانەی خاوەنی مێژوویەکی دەوڵەمەندە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە پاراستن و گرنگیدان بە شوێنەوارەکان.

روونیشی کردەوە، ئێستا تیمی دوو زانکۆی فەرەنسی سەرقاڵی نۆژەنکردنەوە و ئاوەدانکردنەوەی شوێنەوارە مێژووییەکانی ئامێدی و چەند ناوچەیەکی دیکەن. هەروەها تیمێکی زانکۆی ئۆدینەی ئیتاڵی لە شوێنەوارەکانی خنس، ئەشکەوتی هەڵمەتە، چیای زاوا، رۆڤیا و ئاکرێ کار دەکات. لە هەمان کاتدا تیمێکی دیکەی ئیتاڵی لە چەند ناوچەیەکی بامەڕنێ، زاویتە و سێمێل سەرقاڵی کارکردنن. تیمەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری دهۆکیش لە شەش ناوچەی جیاواز کار دەکەن.

بەڕێوەبەری گشتیی شوێنەوار لە پارێزگای دهۆک ئاماژەی بەوەش کرد، لە پێنج ساڵی رابردوودا 103 پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی شوێنەواری لە پارێزگاکە جێبەجێ کراون و ئەمەش بووەتە هۆی بووژانەوە و راکێشانی هەزاران گەشتیار بۆ ناوچەکە.

باسی لەوەش کرد، گرنگیدان بەم بوارە دەبێتە سەرچاوەیەکی باشی داهات بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ نموونە تەنیا ئەشکەوتی چوارستین لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵدا پێشوازی لە 25 هەزار گەشتیار کردووە و داهاتێکی زۆری بۆ وڵات گەڕاندووەتەوە.

ئەو بەرپرسە گوتیشی، زۆرینەی گەشتیاران و بە تایبەت گەشتیارانی بیانی، پرسیاری ورد لەسەر ناوچە مێژووییەکان دەکەن و دەیانەوێت زانیاری زیاتر بەدەست بێنن.

بەپێی ئامارەکان نزیکەی 2000 ناوچەی شوێنەواریی لە پارێزگای دهۆک هەن، گرنگترینیان بریتین لە نەخشەی ماڵتا، قەڵای ئامێدی، شوێنەواری خنس و پەرستگای لالش. ئەم شوێنەوارانە دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمەکانی سۆمەری، ئەکەدی، ئاشووری، میتانی و ئیسلامی.