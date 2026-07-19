بەغدا و دەوحە: دیپلۆماسی و دیالۆگ کلیلی چارەسەری قەیرانەکانن

عێراق و قەتەر جەخت لە جێبەجێکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئەمریکا و ئێران دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی عێراق و میری قەتەر، جەختیان لەسەر گرنگیی گرتنەبەری رێگەی دیپلۆماسی بۆ چارەی قەیرانەکان و دابینکردنی ئاسایشی کەشتیوانی لە گەرووی هورمزدا کردەوە.

یەکشەممە، 19ـی تەممووزی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە دەوحە، لەگەڵ تەمیم بن حەمەد ئال سانی، ئەمیری قەتەر.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، زەیدی لە کۆبوونەوەکەدا، جەختی لە پەرۆشیی عێراق بۆ قووڵکردنەوەی پەیوەندییەکان و پەرەپێدانی هاوکارییەکان لەگەڵ قەتەردا کردەوە بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات و گەل بکات.

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، پێداچوونەوە بە پەیوەندییە دوولایەنەکان و رێگەکانی گەشەپێدانی هاوکاریی هاوبەش لە بوارە جیاجیاکاندا کرا و، لە پاڵ ئەمەشدا گرنگترین پرسە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان و دوایین گۆڕانکارییە سیاسییەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران.

هەردوولا جەختیان لە گرنگیی پشت بەستن بە دیالۆگ و دیپلۆماسی بۆ چارەکردنی قەیرانەکان کردەوە. هەروەها ئاماژەیان بە پێویستیی جێبەجێکردنی هەموو ئەو خاڵانە کرد کە لە چوارچێوەی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێراندا لەسەری ڕێککەوتوون، بە شێوەیەک کە بەشدار بێت لە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی، دابینکردنی ئازادیی کەشتیوانی لە گەرووی هورمزدا و پاراستنی ئارامیی ناوچەکە.