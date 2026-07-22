ئومێدی مامۆستایانی گرێبەست لەسەر پەسەندکردنی بودجەی عێراق هەڵچنراوە

پێش دوو کاتژمێر

هەوڵەکان بۆ دامەزراندنی هەمیشەیی مامۆستایانی گرێبەست و گەڕاندنەوەی وانەبێژە دوورخراوەکان بەردەوامن.

زیاتر لە هەفتەیەکە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست سەردانی لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەن بۆ بەرزکردنەوەی راگەیەنراو و داواکاری بە مەبەستی بەهەمیشەیکردنیان. لە رێگەی فراکسیۆنە کوردستانییەکانی ناو پەرلەمانی عێراقیشەوە هەنگاو دەنێن تاوەکو داواکارییەکانیان لە پڕۆژەیاسای بودجەی گشتیدا جێگیر بکرێت.

لە بەدواداچوونێکی تایبەتدا بۆ ئەم پرسە، زانیارییەکان ئاماژە بە هەبوونی هەوڵی بەردەوام دەدەن. بەشێوەیەکی گشتیش ئومێدەکان بە پەسەندکردنی پڕۆژەیاسای بودجەی عێراقەوە بەستراونەتەوە.

لەم بارەیەوە ئەحمەد گەرمیانی، سەرۆکی یەکێتیی مامۆستایانی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسییەکان و حکوومەتی عێراق لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی مامۆستایانی گرێبەست بە هەمیشەیی بکرێن و وانەبێژە دوورخراوەکانیش بگەڕێندرێنەوە سەر کارەکانیان.

ئەحمەد گەرمیانی ئاماژەی بەوەش کرد، بە شێوەیەکی رژد کار لەسەر ئەم پرسە دەکرێت تاوەکو لە وەرزی نوێی خوێندندا کێشەکان چارەسەر بکرێن. هەموو ئەم بەڵێنانەی وەریانگرتووە بەستراونەتەوە بە پەسەندکردنی پڕۆژەیاسای بودجەی گشتیی عێراق، بۆیە بۆ چارەسەرکردنی یەکجاریی ئەم گرفتە، دەبێت بودجە پەسەند بکرێت.

سەبارەت بە هەوڵەکانی پەسەندکردنی پڕۆژەیاسای بودجە، دوو ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق پێیان گوتین، ئەمساڵ عێراق پڕۆژەیاسای بودجەی نابێت. لە بەرانبەر ئەمەدا بڕیارە پێنج پڕۆژەیاسا لە جێگەی پڕۆژەیاسای بودجە ئاراستەی پەرلەمان بکرێن و تێیاندا خەرجی و داهاتەکان بخرێنە روو. بەم هۆیەوە تا رادەیەک سەختە، بەڵام ئەستەمیش نییە بەهەمیشەیکردنی مامۆستایانی گرێبەست لەم پڕۆژەیاسایانەدا جێگیر بکرێت.

بەپێی ئامارەکان زیاتر لە 40 هەزار مامۆستای گرێبەست لە هەرێمی کوردستان هەن. لەم ژمارەیە زیاتر لە 37 هەزاریان سەر بە وەزارەتی پەروەردەن و چوار هەزاریشیان سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستین. هاوکات دوو هەزار مامۆستای وانەبێژیش هەن و مووچەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دابین دەکرێت.