نەوزاد شێخ کامیل: بە بڕیاری سەرۆکی حکوومەت گەنمی ماوەی جووتیاران وەردەگیرێت

پێش 29 خولەک

وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان لەلایەن کۆمپانیا ناوخۆییەکانەوە دەستیپێکردووە و هەر تۆنێک گەنمی جوتیاران بە 400 هەزار دینار وەردەگیرێت و پڕۆسەی وەرگرتنی گەنمیش لەلایەن وەزارەتی بازرگانی عێراقەوە کۆتایی پێهات.

نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، بەبڕیاری سەرۆکی حکوومەت 250 هەزار تۆن گەنم لەلایەن هەردوو کۆمپانیای خۆشناو و قەیوان وەردەگیرێن و پڕۆسەکەش لە 20 مانگی تەممووزەوە تاوەکو 20 مانگی ئاب بەردەوام دەبێت.

گوتیشی: ئەو گەنمەی کە سایلۆکان و حکوومەتی عێراقی لە جووتیارانی وەرنەگرتووە لەلایەن ئەو دوو کۆمپانیایەوە بە نرخی 400 هەزار دینار وەردەگیرێن، سەبارەت بە دیاریکردنی ئەو نرخەش بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی رایگەیاند، ئەم نرخە کەمترە لە نرخی سایلۆ و زیاترە لە نرخی بازاڕ.

لەلایەکی دیکەوە بەبڕیاری سەرۆکی حکوومەت لیژنەیەکی باڵاش پێکهێنراوە بۆ ئەوەی ئەو گەنمەی کە لای جووتیاران ماوەتەوە و وەرنەگیراوە، لەلایەن 11 کۆمپانیای دیکەوە دەکڕدرێنەوە و هەناردەی دەرەوە دەکرێت و ئەوانیش 200 هەزار تۆن گەنم وەردەگرن و بە ئاسانکاری حکوومەت کۆمپانیاکان گەنمەکان هەناردەی بازاڕەکانی دەرەوە دەکەن.

ئەمە لە کاتیکدایە بۆ ئەمساڵ حکوومەتی عێراق 400 هەزار تۆنی وەک پشکی کوردستان لە وەرگرتنی گەنم دیاری کردبوو و ئەمرۆش کۆتایی بەو پڕۆسەیە هات و لە کۆی ئەو 400 هەزار تۆن گەنمەی کە حکوومەتی عێراق بۆ جووتیارانی هەرێمی كوردستانی دیاری کردبوو، نزیكەی 388 هەزار تۆنی وەرگیراوە و زیاتر لە 12 هەزار تۆنیشی وەرنەگیراوە.