سلێمانی.. پێشانگەی تایبەتی کاریکاتێری گرفتار کاکەیی کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی و رۆشنبیری هونەری سلێمانی، لەلایەن ناوەندی حەوت رەنگە، بە هاوکاری بەشی شێوەکاری سلێمانی، پێشانگەی تایبەتی کاریکاتێری گرفتار کاکەیی، لە هۆڵی گەلەری مۆزەخانەی سلێمانی کرایەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ی تەمموزی 2026، گرفتار کاکەیی، هونەرمەندی کاریکاتێرستی کورد بە کوردستان24ی گوت، "لەو پێشانگایەدا 25 تابلۆم نمایش کرد، پشانگەکە بۆ من تەنیا پیشاندانی ژمارەیەک کاریکاتێر نییە، بەڵکو گێڕانەوەی چیرۆکی ساڵانێک کارکردن، بیرکردنەوە، چاودێریکردن و خەباتی هونەرییە. هەر تابلۆیەک لەم پێشانگایەدا لە کات و بارودۆخێکی جیاوازدا دروست بووە و هەوڵێک بووە بۆ ئەوەی بە زمانی وێنە، قسە لەگەڵ مرۆڤ و کۆمەڵگە بکەم. کاریکاتێر بۆ من هونەرێکە کە پێویستی بە زۆر وشە نییە؛ جارێک هێڵێکی سادە دەتوانێت زیاتر لە چەندین وتار و کتێب قسە بکات."

گوتیشی، "لە زۆربەی بەرهەمەکانمدا هەوڵم داوە ئاوێنەی واقیعی ژیان بم، ئەو خۆشی و ناخۆشییانەی مرۆڤ، ئازادی، هیوای ژیان، کێشەی کۆمەڵایەتی و بابەتە مرۆڤایەتییەکان بە شێوەیەکی هونەری بخەمە بەردەم بینەر. کاریکاتێر لە دیدی من تەنیا گاڵتەجاڕی نییە، بەڵکو زمانێکی رەخنەیی و هۆشیارکەرەوەیە کە دەتوانێت هەستی مرۆڤ بجوڵێنێت و بیری لێ بکاتەوە."

گرفتار کاکەیی باس لە دڵخۆشی خۆی بەو پێشانگەیە دەکات و دەڵێت، "دڵخۆشم کە ئەم پێشانگەیە لە شاری سلێمانی، کە یەکێکە لە گرنگترین ناوەندە کولتوورییەکانی کوردستان، رێکخراوە. هیوادارم هەر کەسێک سەردانی پێشانگەکە دەکات، تەنیا بە چاوی بینەر لە کارەکان نەڕوانێت، بەڵکو هەوڵ بدات پەیام و بیرۆکەی پشت هەر وێنەیەک بخوێنێتەوە، چونکە هەر کاریکاتێرێک چیرۆک و هەست و پەیامێکی تایبەتی هەیە."

دەربارەی دابەشکردنی کەتەلۆگێک لەسەر ژیانی هونەری خۆی، گرفتار کاکەیی دەڵێت، "ئەو هەوڵەی مامۆستا بەختیار سەعید زۆر بە نرخ دەزانم، کە کەتەلۆگێکی تایبەتی لەسەر ژیان و ئەزموونی هونەری من ئامادە کردووە. ئەم کەتەلۆگە تەنیا ناساندنی ژیاننامەی من نییە، بەڵکو بەشێکە لە مێژووی کاریکاتێری کوردی و هەوڵێکە بۆ پاراستنی ئەو ئەزموونانەی لە ماوەی ساڵاندا دروست بوون. هیوادارم ببێتە سەرچاوەیەکی باش بۆ خوێنەران، توێژەران و لاوانی حەزخوازی هونەر."

گرفتار کاکەیی ئاماژەی بەوەش دا، "هیوادارم ئەم جۆرە چالاکیانە زیاتر ببن و ببنە هۆی پشتگیریی لە هونەرمەندان و بەرزکردنەوەی رۆڵی هونەر لە کۆمەڵگەدا، چونکە هونەر هەمیشە یەکێکە لە باشترین زمانەکان بۆ گەیاندنی راستی و پاراستنی هەستی مرۆڤ."

پێشانگەی تایبەتی کاریکاتێری گرفتار کاکەیی، رۆژی سێشەممە، 21ی تەمووزی 2026، لە هۆڵی گەلەری مۆزەخانەی سلێمانی کرایەوە و سێ رۆژ بەردەوام دەبێت.

گرفتار کاکەیی، کاریکاتێرست و شێوەکار، لە 1967 لە شاری کەرکووک لەدایک بووە، خولیای هونەر و وێنەکێشان دەبێت و دەیەوێت بچێتە هونەرە جوانەکان، بەڵام لەبەر ئەوەی نەبووە بە بەعسی بۆیە وەرنەگیراوە و بەو هۆیەوە بایەخی بە خوێندن نەدا و دوور کەوتەوە لە خوێندن. ساڵی 1991 کەرکووک بەجێ دەهێڵێت دەچێتە هەولێر و لەوێ نیشتەجێ دەبێت و دەبێتە کارمەندی وەزارەتی رۆشنبیریی. دوای رووخانی ڕژێمی بەعس لە 2003 دەگەڕێتەوە کەرکووک، ساڵی 2015 کوردستان جێ دەهێڵێت و روو دەکاتە هەندەران و لە ئەڵمانیا نیشتەجێ دەبێت، جگە لە هونەری شێوەکاری، شارەزایی لە موزیکدا هەیە و ژەنیاری ئامێری بزق و عوودە، تا ئێستا ئاوازی بۆ چوار گۆرانی داناوە و سێیان بۆ منداڵانە.