درۆنەکانی ئۆکرانیا پاڵاوگەیەکی دیکەیان لە ناوخۆی رووسیا وێران کرد

پێش 8 خولەک

بەیانی ئەمڕۆ، درۆنەکانی ئۆکرانیا هێرشێکی نوێیان ئەنجامدا و دووەم ناوەندی دابەشکردن و پاڵاوگەیەکی زەبەلاحی کۆمپانیای (Wildberries)ی رووسییان لە شاری نەڤینۆمیسک کردە ئامانج. بەهۆی هێرشەکەوە ئاگرێکی گەورە لە کۆگاکەدا کەوتووەتەوە و زیانی زۆری لێکەوتووەتەوە.

کۆمپانیای وێڵدبێریز کە گەورەترین براندی بازرگانیی ئەلیکترۆنییە لە رووسیا، لەژێر فشاری توندی هێرشەکاندایە. بەگوێرەی ئامارەکان، تەنیا لە ماوەی هەفتەی رابردوودا، پێنج ناوەندی دابەشکردن لە کۆی 10 گەورەترین ناوەندەکانی ئەو کۆمپانیایە لە ناوچە جیاوازەکانی رووسیا لەناوچوون یان بە ته‌واوی لەکارکەوتوون.

ئەم زنجیرە هێرشە زیانێکی ستراتیژیی گەورە بە کەرتی بازرگانی و دابینکردنی کاڵا لە ناوخۆی رووسیا دەگەیەنێت، لە کاتێکدا ئۆکرانیا بەردەوامە لە بەئامانجگرتنی ژێرخانە ئابوورییەکانی ئەو وڵاتە.