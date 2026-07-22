درۆنەکانی ئۆکرانیا پاڵاوگەیەکی دیکەیان لە ناوخۆی رووسیا وێران کرد
بەیانی ئەمڕۆ، درۆنەکانی ئۆکرانیا هێرشێکی نوێیان ئەنجامدا و دووەم ناوەندی دابەشکردن و پاڵاوگەیەکی زەبەلاحی کۆمپانیای (Wildberries)ی رووسییان لە شاری نەڤینۆمیسک کردە ئامانج. بەهۆی هێرشەکەوە ئاگرێکی گەورە لە کۆگاکەدا کەوتووەتەوە و زیانی زۆری لێکەوتووەتەوە.
کۆمپانیای وێڵدبێریز کە گەورەترین براندی بازرگانیی ئەلیکترۆنییە لە رووسیا، لەژێر فشاری توندی هێرشەکاندایە. بەگوێرەی ئامارەکان، تەنیا لە ماوەی هەفتەی رابردوودا، پێنج ناوەندی دابەشکردن لە کۆی 10 گەورەترین ناوەندەکانی ئەو کۆمپانیایە لە ناوچە جیاوازەکانی رووسیا لەناوچوون یان بە تهواوی لەکارکەوتوون.
ئەم زنجیرە هێرشە زیانێکی ستراتیژیی گەورە بە کەرتی بازرگانی و دابینکردنی کاڵا لە ناوخۆی رووسیا دەگەیەنێت، لە کاتێکدا ئۆکرانیا بەردەوامە لە بەئامانجگرتنی ژێرخانە ئابوورییەکانی ئەو وڵاتە.
Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026
Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu