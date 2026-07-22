هەوڵەکان بۆ پتەوکردنی هاوکاریی نێوان فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی عێراق چڕتر دەبنەوە

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لە کۆبوونەوەی نێوان سەرۆکی پەرلەمانی عێراق و فراکسیۆنی پارتی، گفتوگۆ لە بارەی گرنگترین کارەکانی خولی ئێستای پەرلەمان و چۆنیەتی پەرەپێدانی هەماهەنگی نێوان فراکسیۆنەکان بۆ تێپەڕاندنی یاسا چارەنووسسازەکان کرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تەممووزی 2026، هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، پێشوازیی لە شاندێکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق کرد، کە بە سەرۆکایەتیی شاخەوان عەبدوڵڵا بوو.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی پەرلەمانەوە، لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر چەندین بابەتی گرنگی پەیوەندیدار بە کاروباری پەرلەمان و بەڕێوەچوونی کارەکانی لە خولی ئێستا کرا.

هاوکات لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی پتەوکردنی هاوکاری و هەماهەنگیی نێوان فراکسیۆنە سیاسییە جیاوازەکان کردەوە؛ بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە چالاککردنی کاراتری هەردوو کایەی یاسادانان و چاودێریی پەرلەمانی عێراق و، زەمینە خۆش بکات بۆ تێپەڕاندن و پەسەندکردنی ئەو یاسا ستراتیژیانەی کە رەهەندی نیشتمانی و خزمەتگوزارییان هەیە.