ئەمریکا لێکۆڵینەوە لە هاوکاریی رووسیا بۆ ئێران لە هێرشەکانی سەر CIA دەکات

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دەزگاکانی هەواڵگریی ئەمریکا لێکۆڵینەوەیەکیان دەستپێکردووە بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو ئەگەرەی رووسیا هاوکاریی ئێرانی کردبێت لەو هێرشانەی کرانە سەر بنکەکانی ئاژانسی هەواڵگریی ناوەندی ئەمریکا (CIA) لە ناوچەی کەنداو.

بەگوێرەی راپۆرتێکی ئاژانسی رۆیتەرز پشتی بە چوار سەرچاوەی ئاگادار بەستووە، لێکۆڵینەوەکە سەرنج دەخاتە سەر ئەوەی ئایا مۆسکۆ زانیاریی هەواڵگریی تایبەت بە ئامانجەکان، یان تەکنەلۆژیای پێشکەوتوویدرۆنی پێشکەش بە تاران کردووە بۆ ئەنجامدانی ئەو هێرشانە یان نا.

سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوە کردووە، تا ئێستا بەرپرسانی هەواڵگریی ئەمریکا نەگەیشتوونەتە ئەنجامێکی کۆتایی و بەڵگەی یەکلاکەرەوەیان لەبەردەست نییە کە تێوەگلانی راستەوخۆی رووسیا بسەلمێنێت. بەڵام وردی و کاریگەریی هێرشەکان، لەگەڵ بوونی هاوکاریی تەکنیکی بەردەوامی نێوان رووسیا و ئێران، وایکردووە دەزگا هەواڵگرییەکان لێکۆڵینەوەکانیان لەمبارەیەوە فراوانتر بکەن.

تا ئێستا هیچ لێدوانێکی فەرمی لەلایەن ئەمریکا، رووسیا یان ئێران لەسەر ئەم بابەتە نەدراوە.

بەگوێرەی ئاژانسی رۆیتەرز، ئەم زانیارییانە لە چوارچێوەی هەڵسەنگاندنە هەواڵگرییە بەردەوامەکاندایە و هێشتا ئیدارەی ئەمریکا هیچ تۆمەتێکی فەرمی ئاراستەی مۆسکۆ نەکردووە.

گرژییەکانی نێوان واشنتن و تاران لە ناوچەکەدا رووی لە زیادبوون کردووە و زنجیرەیەک هێرش کراوەتە سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا.