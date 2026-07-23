کابینەی نۆیەم؛ قەبارەی وەبەرهێنان لە کوردستان 25 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە

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فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکان بۆ هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات و گەشەپێدانی ژێرخانی ئابووری، کەرتی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان گەشەکردنێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە.

پێنجشەممە، 23ـی تەممووزی 2026، فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە، بەهۆی ئەو ئاسانکاری و پاڵپشتییانەی پێشکەش بە وەبەرهێنەران کراون، کەرتی وەبەرهێنان گەشەسەندنێکی خێرای تۆمارکردووە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، ئەم بووژانەوە ئابوورییە لە جێبەجێکردنی 856 پڕۆژەی جۆراوجۆردا رەنگی داوەتەوە، کە تێکڕای سەرمایەی وەگەڕخراو تێیاندا گەیشتووەتە 25 ملیار و 298 ملیۆن دۆلار، ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە بۆ رەخساندنی دەیان هەزار هەلی کار و بونیاتنانی ئابوورییەکی فرەڕەهەند کە متمانەی وەبەرهێنەرانی ناوخۆیی و بیانی بەهێز دەکات.

کۆی گشتیی سەرمایەی پڕۆژەکان بەسەر سێکتەرە جیاوازەکاندا بەم شێوەیە دابەش بووە:

کەرتی نیشتەجێبوون: وەک هەنگاوێک بۆ دابینکردنی شوێنی نیشتەجێبوونی شایستە و مۆدێرنکردنی شارەکان، 102 پڕۆژەی تێدا جێبەجێ کراوە بە گوژمەی (8,527,951,034 دۆلار).

کەرتی گەشتیاری: بە ئامانجی برەودان بەم کەرتە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و راکێشانی گەشتیاران، 118 پڕۆژەی گەشتیاری بە سەرمایەی (7,913,550,188 دۆلار) خراونەتە واری جێبەجێکردنەوە.

کەرتی پیشەسازی: بۆ کەمکردنەوەی هاوردەکردن و پشتگیریکردنی بەرهەمی ناوخۆ، 205 پڕۆژەی پیشەسازی بە گوژمەی (4,959,147,597 دۆلار) مۆڵەتیان پێدراوە.

کەرتی بازرگانی: ئەم سێکتەرە زۆرترین ژمارەی پڕۆژەی تێدا مۆڵەت پێدراوە کە پێکدێت لە 246 پڕۆژە بە سەرمایەی (1,901,806,111 دۆلار).

کەرتی کشتوکاڵ: بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆراک و پاڵپشتیکردنی جووتیاران، 30 پڕۆژەی کشتوکاڵی بە سەرمایەی (638,312,954 دۆلار) جێبەجێ کراون.

کەرتی فێرکردن: 73 پڕۆژەی پەروەردەیی و فێرکاری بە گوژمەی (551,014,405 دۆلار) مۆڵەتیان پێدراوە.

کەرتی تەندروستی: 47 پڕۆژەی تەندروستی و نەخۆشخانە بە سەرمایەی (451,621,722 دۆلار) خراونەتە خزمەتەوە.

کەرتی وەرزش، هونەر، خزمەتگوزاری و بانکی: بۆ دەستەبەرکردنی ژیانێکی سەردەمیانە، لایەنە خزمەتگوزاری و داراییەکان بەم شێوەیە پەرەیان پێدراوە:

کەرتی وەرزش: 19 پڕۆژە بە گوژمەی (150,552,124 دۆلار).

کەرتی خزمەتگوزاری: 10 پڕۆژە بە گوژمەی (105,473,482 دۆلار).

کەرتی هونەری: 3 پڕۆژە بە گوژمەی (76,355,538 دۆلار).

سیستەمی بانکی: 3 پڕۆژەی مۆدێرن بە گوژمەی (22,169,784 دۆلار).