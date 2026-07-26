ئێران: گۆڕانکاری لە دۆخی هاتوچۆی گەرووی هورمز رووینەداوە

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وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئاشکرای کرد، کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ عومان سەبارەت بە گەرووی هورمز بونیاتنەر بوون.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تەممووزی 2026، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران رایگەیاند، لە رۆژانی هەینی و شەممەدا چەند گەڕێکی دانوستان لە نێوان ئێران و عومان لە ئاستی جێگری وەزیرانی دەرەوەی هەردوو وڵات لە تاران بەڕێوەچووە.

گوتیشی: لە گفتوگۆکاندا هەردوو لایەن لە بارەی میکانیزمی هاوبەش بۆ بەڕێوەبردنی جوڵەی کەشتییەکان لە گەرووی هورمز و رەچاوکردنی مافی خاوەندارێتی وڵاتانی کەناراوەکان بیروبۆچوونیان ئاڵوگۆڕکردووە.

بە گوتەی بە قایی گفتوگۆکانی نێوان جێگری وەزیرانی دەرەوەی ئێران و عومان سوودبەخش بوون و شاندەکەی عومان ئێوارەی دوێنێ شەممە تارانیان بە رەو مەسقەت جێهێشتووە، بەڵام گفتوگۆ تەکنیکی و سیاسییەکانی نێوان هەردوو وڵات بەردەوام دەبن.

هەروەها لە بارەی دۆخی گەرووی هورمز، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران راگەیاند، هیچ گۆڕانکارییەک نییە و گەرووی هورمز هەر بە داخراوی ماوەتەوە.