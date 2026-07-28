سۆمۆ: داهاتی نەوتی خاوی عێراق زیاتر لە دوو ملیار دۆلار بووە

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ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تەممووزی 2026، كۆمپانیای بەبازاڕكردنی نەوتی عێراق 'سۆمۆ' داتای نوێی سەبارەت بە هەناردەی نەوتی خاوی وڵاتەكەی بۆ مانگەكانی ئایار و حوزەیرانی رابردووی بڵاوكردەوە.

بەپێی ئامارەكانی کۆمپانیای سۆمۆ، بڕی گشتی هەناردەكردنی نەوتی خاو لەو دوو مانگە گەیشتووەتە 32 ملیۆن و 114 هەزار و 677 بەرمیل.

سۆمۆ ئاماژەی بەوەش کردووە، داهاتی بەدەستهاتووی ئەو نەوتەی هەناردە کراوە، بۆ هەردوو مانگەكە گەیشتووەتە دوو ملیار و 335 ملیۆن و 537 هەزار و 399 دۆلار و 73 سەنت.

لە راپۆرتەكەی سۆمۆدا هاتووە، 20 ملیۆن و 238 هەزار و 896 بەرمیل نەوتی بەسرە هەناردە کراوە، هەروەها نەوتی خاوی هەرێمی كوردستان كە لە بەندەری جەیهانەوە هەناردەكراوە، ملیۆنێک و 564 هەزار و 625 بەرمیل بووە.

کۆمپانیاکە باسی لەوەشکردووە، نەوتی خاوی كەركووك كە ئەمیش لە بەندەری جەیهانەوە هەناردەكراوە، بڕەکەی 10 ملیۆن و 311 هەزار و 216 بەرمیل بووە.

ئەم داتایانە دوای كەمبوونەوەیەكی بەرچاو لە هەناردەكردنی نەوت بەهۆی ناكۆكییەكان و كێشە لۆجیستییەكانەوە دێت، شارەزایانی ئابووری چاوەڕوانن زیادبوونی هەناردەكردنی نەوت یارمەتیدەری زیادكردنی داهاتی عێراق و جێگیركردنی ئابووری وڵات بێت.