ئێران داواکاریی بەغدای بۆ گواستنەوەی نەوتی عێراق بە گەرووی هورمزدا رەتکردەوە

تاران گەرووی هورمز بە رووی نەوتی عێراقدا دادەخات

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ئەندامێکی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاشکرای دەکات، ئێران داواکارییەکی فەرمیی حکوومەتی عێراقی بۆ ڕێگەپێدان بە تێپەڕبوونی کەشتییە نەوتهەڵگرەکانی عێراق بە گەرووی ستراتیژیی هورمزدا رەتکردووەتەوە، ئەمەش کاردانەوە و ناڕەزایەتیی لایەنە سیاسییەکانی لێکەوتووەتەوە.

سێشەممە، 28ـی تەممووزی 2026، وفا محەمەد، ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی 'سۆمەرییە نیوز'، ئاماژەی بەوە کرد، ئێران داواکاریی عێراقی بۆ رێگەپێدانی کەشتییە نەوتهەڵگرە عێراقییەکان بە گەرووی هورمزدا رەتکردووەتەوە.

ئەو ئەندامەی پارتی رایگەیاند: عێراق لە کاتی گەمارۆ ئابوورییەکاندا هاوشێوەی "سییەکانی ئابووریی ئێران" بووە و هاوکاریی زۆری تارانی کردووە، بە شێوەیەک کە تەنانەت نەوتی ئێران بە بەڵگەنامەی عێراقیی ساختەوە دەفرۆشرا.

دەشڵێت: ئێستا لایەنی ئێرانی هیچ ئاسانکارییەک ناکات و بە پێچەوانەوە، تاران سوورە لەسەر وەرگرتنی بڕی 12 ملیار دۆلار لە عێراق لە بەرامبەر کڕینی گازی ئێرانی کە بە نرخێکی دوو هێندە بەسەر عێراقدا دەسەپێنرێت.

وفا محەمەد جەختی لەوە کردەوە، نابێت ئەوەش فەرامۆش بکرێت کە لە رابردوودا چەندین جار بەرژەوەندییەکانی عێراق لە گەرووی هورمز لە رێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەکی ئێرانییەوە کراونەتە ئامانج.