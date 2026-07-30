عەبوودی: هیچ زانیارییەکی پێشوەختەمان لەسەر هێرشەکانی سەر عێراق نەبووە

"رێگە نادەین خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت"

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی حکوومەتی عێراق جەختی لەوە کردەوە، رێگە نادەین خاکی وڵاتەکە بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت، گوتیشی: بەغدا نایەوێت ببێتە بەشێک لە ململانێ ناوچەییەکان و هەوڵی پاراستنی هاوسەنگیی دیپلۆماسی دەدات.

پێنجشەممە، 30ـی تەممووزی 2026، حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق، لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفیزیۆنیدا، کۆمەڵێک هەڵوێستی فەرمیی حکوومەتی عێراقی لە بارەی دۆخی ئەمنی، سەربازی و دیپلۆماسیی وڵاتەکە و ناوچەکە خستەڕوو.

گوتەبێژی حکوومەت رایگەیاند، ئەنجوومەنی وەزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانی، بە توندی هێرشە هاوبەشەکانی ئەمریکا و سعوودیە رەت دەکاتەوە و سەرکۆنەی دەکات کە سەروەریی نیشتمانیی عێراقی بە ئامانج گرتووە.

عەبوودی ئاماژەی بەوە کرد، حکوومەت لە رابردوو و ئێستاشدا پێی وایە چارەی دیپلۆماسی و گفتوگۆ تاکە رێگەن بۆ دوورخستنەوەی ناوچەکە لە قەیران و گرژیی زیاتر.

هاوکات جەختیشی لەوە کردەوە، عێراق رێگەی نەداوە و رێگەش نادات خاکەکەی وەک بنکەیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکاربهێنرێت.

سەبارەت بە هەماهەنگیی هێرشەکان، عەبوودی روونی کردەوە، حکوومەتی عێراق هیچ مۆڵەتێکی فەرمی بە ئەنجامدانی هێرش بۆ سەر شوێن یان گرووپی دیاریکراو لە ناوخۆی وڵاتدا نەداوە و پێشوەختە هیچ زانیارییەکی لەسەر ئەم هێرشانە نەبووە. هەر بەهۆی ئەو رووداوانەش عەلی زەیدی سەردانەکەی بۆ سعوودییە هەڵوەشاندەوە.

عەبوودی لە درێژەی قسەکانیدا باسی لەوە کرد، بۆردومانکردنی حەفت پارێزگای عێراق بووەتە هۆی کوژرانی زیاتر لە 18 ئەندامی حەشدی شەعبی و برینداربوونی 20ـی دیکە.

هاوکات گوتیشی: عێراق لە چەقی جوگرافیای شەڕدایە، بەڵام پشت بە هاوسەنگی لە سیاسەتی دەرەوەیدا دەبەستێت و نایەوێت پەلکێشی ناو هیچ ململانێیەکی ناوچەیی ببێت.

گوتەبێژی حکوومەت، ئەوەشی خستەڕوو، عێراق بە فەرمی داوای لە لایەنی سعوودی کردووە بەڵگەکانی لەسەر بانگەشەی بوونی هێرشکردنە سەر ریاز لە خاکی عێراقەوە پێشکەش بکات.

عەبوودی گوتیشی: داوامان لە سعوودییە کردووە ئەو زانیارییە ئەمنییانەی هەیەتی هاوبەشی پێ بکات بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوەیان لەسەر بکرێت، بە تایبەت کە لێژنە لێکۆڵەرەکانی بەغدا هیچ بەڵگەیەکیان بۆ سەلماندنی ئەو دەنگۆیانەی لایەنی سعوودی نەدۆزیوەتەوە.

لە رووی ستراتیژی و پەیوەندییە دەرەکییەکانەوە، حەیدەر عەبوودی رایگەیاند: کە رۆژی 30ـی ئەیلوولی داهاتوو، وادەی کۆتایی دەبێت بۆ کۆتاییهێنان بە بوونی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراقدا.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، لە سەردانی ئەم دواییەیاندا بۆ تورکیا، رێککەوتننامەی جێبەجێکردنی پڕۆژەی ستراتیژیی "رێگەی گەشەپێدان" واژۆ کراوە و، حکوومەت لە هەوڵەکانی بەردەوامە بۆ زامنکردنی بەردەوامیی هەناردەکردنی نەوتی عێراق.

لە بارەی مووچەوە، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ئاشکرای کرد، دابینکردنی مووچەی فەرمانبەران پابەندبوونی فەرمیی حکوومەتە و کار لەسەر کۆمەڵێک چارەسەری ناوخۆیی دەکرێت بۆ ئەوەی رێگری لە دواکەوتنی دابەشکردنی مووچەکان بکرێت.

ئاماژەی بەوەش کرد، حکوومەت هەوڵ دەدات سوود لە قەرزی ناوخۆیی وەربگرێت بە مەبەستی دابینکردنی بودجەی پێویست بۆ شایستە داراییەکان.

گوتەبێژی حکوومەت روونی کردەوە، قەیران و گرژییەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە کاریگەرییەکی زۆری لەسەر کەرتی ئابووریی عێراق دروستکردووە.

لەسەر پرسی وزەش، رایگەیاند: بەندەری جەیهانی تورکی لەم قۆناخەدا پارێزراوترین و گونجاوترین رێگەیە بۆ گواستنەوە و بەردەوامیی نەوتی عێراق بۆ بازاڕەکانی جیهان.

دەشڵێت: تەنیا کێشەیەکی تەکنیکی بووەتە هۆی دواکەوتنی واژۆکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتن لەلایەن وەزیری گواستنەوەی عێراقەوە لەگەڵ لایەنی تورکیدا.

بەرەبەیانی رۆژی چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، هێزەکانی ئەمریکا و سعوودییە، زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر چەندین پێگەی لۆجیستی و کۆگای چەکی گرووپە چەکدارەکانی ناو حەشدی شەعبی ئەنجامدا. هێرشەکان پارێزگاکانی بەغدا، واست، نەینەوا، بەسرە و کەرکووکیان گرتەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی ئەمریکا و سعوودییە، ئەم هێرشانە "وەڵامێکی راستەوخۆ و یەکلاکەرەوەیە" بۆ زیادبوونی هێرشە سنووربەزێنەکان، بە تایبەتی دوای ئەوەی لە سێ رۆژی رابردوودا زیاتر لە 30 درۆن ئاراستەی دامەزراوەکانی نەوت و وزە لە ناوچەکە و بنکەکانی ئەمریکا کراون.