هەولێر.. 16 هونەرمەند هێز و ئیرادەی ئافرەتی کوردیان خستەسەر کانڤاس

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لەلایەن وەزارەتی رۆشنبیری و لاوان، بە هاوکاری یەکەی یەکسانی جێندەری، پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەش بۆ 16 هونەرمەندی شێوەکار لەژێر ناونیشانی "کانڤاسی ژیان"، لە هەولێر لە گەلەری رەنج ناو باڵەخانەی وەزارەتی رۆشنبیری و لاوان کرایەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، سەردار قادر، هونەرمەندی شێوەکار بە کوردستان24ی راگەیاند، "من بە دوو تابلۆی گەورە لەم پێشانگەیەدا بەشدار بووم، هەر دوو تابلۆکە باس لە ئافرەتی کورد دەکەن، بەڵام هەر یەکەیان چیرۆکێکی جیاواز دەگێڕێتەوە. تابلۆی یەکەم وێنای ئافرەتێکە کە نەخوێندەوارە و لە گوند دەژی، بەڵام بە هەوڵ و کار و پیشەی دەستی خۆی سەربەرزە و دەتوانێت بژێوی ژیانی خۆی دابین بکات. تابلۆی دووەمیش باس لە ئافرەتێکی خوێندەوار و تێگەیشتوو دەکات، کە بە ماندووبوونی خۆی خوێندنی تەواو کردووە و ئێستا بە تواناکانی خۆی شوێنی خۆی لە کۆمەڵگەدا چەسپاندووە. بۆیە هەردوو تابلۆکەم پەیامێکی هاوبەشیان هەیە، ئەویش ئەوەیە کە سەرکەوتنی ئافرەت بە هەوڵ، ئیرادە و توانای خۆی دەستدەکەوێت، جا لە هەر ژینگە و بارودۆخێکدا بێت."

ئەو هونەرمەندە باس لە ئامانجی کردنەوەی پێشانگەکە دەکات و دەڵێت، "ئەم پێشانگەیە بە بەشداری 16 هونەرمەند لە هەر چوار پارچەی کوردستان رێکخراوە، کە ئامانجی سەرەکیی ئەوەیە تیشک بخاتە سەر گرنگی یەکسانی ژن و پیاو لە کۆمەڵگەی کوردی. پێویستە ئافرەتی کورد وەک هێزێکی کاریگەر و رەمزێکی سەرکەوتن، شانبەشانی پیاو لە هەموو بوارەکاندا ئامادەبێت و دەورێکی سەرەکی هەبێت. هەروەها ئەم پێشانگەیە تایبەتمەندییەکی گرنگی هەیە، چونکە زۆرترین بەشداریی تێدا لەلایەن ئافرەتانی شێوەکارەوەیە، ئەوەش نیشانەی ئەوەیە کە ئافرەتانی کورد لە بواری هونەر و هەروەها لە خەبات بۆ یەکسانی جێندەری، هەنگاوێکی بەهێز و کاریگەر هەڵدەگرن و دەتوانن گۆڕانکارییەکی ئەرێنی لە کۆمەڵگەدا دروست بکەن."

ئەو هونەرمەندانەی لەو پێشانگە هاوبەشە بەشداربوون بریتی بوون لە، خومار رەشید، بەهار ئەنوەر، ئازا حەسیب قەرەداخی، مەزهەر خالید، شیریڤان بارانی، بێرۆ عەبدوڵڵا، رەنج عەبدوڵڵا، خاکاو دڵشاد، بەسۆز محەمەد، سەردار قادر، بنار پیرداود، چیایی نەجات، هاوژین موحسین، زەینەب ئیدریس، بەشدار قادر، شەرمین عەبدوڵڵا.

پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری لەژێر ناونیشانی "کانڤاسی ژیان"، تێیدا 16 هونەرمەند بەشداربوون، ئەمڕۆ سێشەممە، 4ی ئابی 2026، لە هەولێر لە گەلەری رەنج ناو باڵەخانەی وەزارەتی رۆشنبیری و لاوان کرایەوە.