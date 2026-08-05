ئەمریکا کار بۆ پەرەپێدانی مووشەکێکی دژەدرۆنی هەرزانتر دەکات

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بەپێی راپۆرتێکی گۆڤاری "دیفێنس نیوز"، سوپای ئەمریکا پڕۆژەیەکی نوێی بە ناوی "NGCM" راگەیاندووە بۆ بەرهەمهێنانی مووشەکێکی بەرگریی ئاسمانیی خێرا و هەرزانتر کە تێچووەکەی کەمتر بێت لە ١٥٠ هەزار دۆلار، بە مەبەستی رووبەڕووبوونەوەی درۆنە بچووک و مامناوەندەکان و کەمکردنەوەی گوشار لەسەر سیستەمە گرانبەهاکانی وەک پاتریۆت.

بەپێی راپۆرتێکی گۆڤاری "دیفێنس نیوز (Defense News)"، سوپای ئەمریکا کار بۆ پەرەپێدانی خێرای مووشەکێکی نوێی بەرگریی ئاسمانیی دژەدرۆن دەکات، تاوەکو رووبەڕووی درۆنە بچووک و مامناوەندەکان ببێتەوە و وەک چارەسەرێکی تێچووکەمتر کۆنترۆڵکردنی ئاسایشی ئاسمانی مسۆگەر بکات.

پڕۆژە نوێیەکە ناوی "مووشەکی دژەدرۆنی نەوەی نوێ (NGCM)"ە، و لە کاتێکدا دێت کە ئەمریکا و وڵاتانی تر بەدوای بەکارهێنانی لەیزەر، مایکرۆوەیڤ و چارەسەرە جێگرەوەکانی تری کەمکردنەوەی تێچووی پێکانی درۆنەکاندا دەگەڕێن؛ چونکە بەکارهێنانی مووشەک ئێستا زۆر گرانبەهان و وڵاتان رووبەڕووی کەمبوونەوەی توندی مووشەکەکان بوونەتەوە.

سوپای ئەمریکا دەیەوێت بە خێرایی مووشەکێکی مەودا درێژ و خێرا بۆ وەڵامدانەوەی هەڕەشەی درۆنە بچووکەکانی جۆری 2 و 3 پەرە پێ بدات، و دواین مۆڵەتیش بۆ پێشکەشکردنی پێشنیازی کۆمپانیاکان رۆژی 20ـی ئابی ئەمساڵ دیاریکراوە. تایبەتمەندییە سەرەتاییە پێشنیازکراوەکانی ئەم مووشەکە بریتین لە توانای پێکانی درۆن لە بەرزی 6 کیلۆمەتر و لە مەودای زیاتر لە 16 کیلۆمەتر، بەو ئامانجەی لە داهاتوودا بگاتە پێکانی ئامانج لە بەرزی 8 کیلۆمەتر و مەودای 25 کیلۆمەتر لە رێگەی ئاراستەکردنی رادارەوە.

کۆنترۆڵکردنی درۆنەکانی جۆری 2 و 3

ئەم چەکە نوێیە بۆ تێکشاندنی درۆنەکانی جۆری 2 داڕێژراوە کە کێشیان لە نێوان 21 بۆ 55 پۆنەدایە و لە خوار 3,500 پێ دەفڕن (وەک درۆنی ScanEagleی کۆمپانیای بۆینگ)، هەروەها درۆنەکانی جۆری 3 کە کێشیان لە ژێر 1,320 پۆنەدایە و لە خوار 18,000 پێ دەفڕن (وەک درۆنی RQ-21 Blackjackی کۆمپانیای ئینسیتۆ). مووشەکەکە تەنیا پێویستی بە کەمتر لە 5 چرکە هەیە بۆ دەرچوون لە سەکۆی هاوێشتن دوای وەرگرتنی فەرمانی تەقەکردن لە لایەن بەکارهێنەرەوە.

پڕۆژەی NGCM بە شێوازێک گەشەی پێ دەدرێت کە گونجاو بێت لەگەڵ سیستەمی هاوێشتنی مووشەکی "کۆیۆتی (Coyote)" و رادارەکانی بەرگریی ئاسمانیی ئێستا، لەوانەش Sentinel A3/A4، LTAMDS و TPQ-53. سوپای ئەمریکا کار لەسەر دوو جۆری ئەم سیستەمە دەکات؛ جۆری یەکەم لە پێگەی جێگیردا دادەنرێت و بە چەندین هەستەوەر بەرجەستە دەکرێت، و جۆری دووەم لەسەر ئۆتۆمبێلە تاکتیکییەکان جێگیر دەکرێت بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی جووڵاو لە کاتی راگرتن یان هاتوچۆدا.

خشتەی کاتی و بەربەستی دارایی

سوپای ئەمریکا ئامانجیەتی تا کۆتایی ساڵی دارایی 2027 تاقیکردنەوەی مەیدانیی نموونەیی بۆ مووشەکەکە بکات، و پێویستە بەڵێندەران تا سەرەتای ساڵی 2028 ژمارەی 50 مووشەک بۆ هەڵسەنگاندنی ئۆپەراسیۆنی ئامادە بکەن.

لە رووی داراییەوە، سوپا داوا دەکات تێچووی هەر مووشەکێک لە کاتی کڕینی کۆمەڵدا (کڕینی 5,000 مووشەک) کەمتر بێت لە 150 هەزار دۆلار. هەرچەندە ئەم نرخە بە بەراورد بە مووشەکی پاتریۆتی 4 ملیۆن دۆلاری زۆر هەرزانترە، بەڵام رەخنەگران هێشتا دەڵێن لە کاتی رووبەڕووبوونەوەی درۆنێکی وەک "شاهید-136"ی ئێرانی (کە تێچووەکەی تەنیا 35 هەزار دۆلارە) ئەم نرخەش قورسە، ئەمەش هۆکاری سەرەکیی هەوڵەکانی سوپایە بۆ پەرەپێدانی تیشکی لەیزەر کە تێچووی تەقەکردنی زۆر کەمە، هەرچەندە مووشەکەکان لە دۆخی کەشوهەوای خراپدا زۆر لە لەیزەر متمانەپێکراوترن.