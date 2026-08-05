هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت: نابێت عێراق ببێتە بنکەیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ

پێش کاتژمێرێک

هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت بە ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، سەرکردەکانی هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت، بە مەبەستی تاوتوێکردنی بەگشتی بارودۆخی سیاسی، ئەمنی، ئابووری و خزمەتگوزارییەکانی وڵات، لەگەڵ پێشهاتە هەرێمییەکان و کاریگەرییان لەسەر عێراق کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران ئاوڕی لە هەوڵەکان بۆ بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری، باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان، جێبەجێکردنی کارنامەی وەزاری و بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگارییە ئابووری و داراییەکان دایەوە و جەختی کردەوە، حکومەت پاراستنی بەرژەوەندییەکانی هاووڵاتییانی لە پێشینەی کارەکانی داناوە.

لای خۆیەوە، هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت پشتیوانی خۆی بۆ بەردەوامیدان بە هەوڵەکانی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و کورتکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا بەپێی کارنامەی وەزاری کە لەلایەن ئەنجوومەنی نوێنەرانەوە دەنگی لەسەر دراوە و بووەتە یاسایەکی بەرکار، دووپاتکردەوە.

هەروەها جەختی لە رێگریکردن لە بەکارهێنانی خاکی عێراق وەک سەکۆیەک بۆ دەستدرێژیکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ یان ڕاکێشانی عێراق بۆ ناو ململانێیانێک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی گەلەکەی ناکات کردەوە. بەشداربووان ئەو کەسانەی رەفتارێک دەکەن کە هەڕەشە لە ئاسایشی وڵات دەکات بە "یاساشکێن" لەقەڵەمدان و ڕایانگەیاند، دەبێت بەپێی ماددەکانی دەستوور رووبەڕوویان ببینەوە، کە بەکارهێنانی چەک لە دەرەوەی ئیرادەی دەوڵەت یان پێکهێنانی هەر رێکخراوێکی چەکدار لە دەرەوەی هێزە چەکدارە فەرمییەکان قەدەغە دەکات.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، لە کاتێکدا بەشداربووان سەرکۆنەی ئەو دەستدرێژییانەیان کرد کە کرانە سەر یەکەکان لە هێزە چەکدارەکانی عێراق و بوونە هۆی کوژرانی ژمارەیەک لە کارمەندانیان، داوایان کرد پابەندبوون هەبێت بە کاتەکانی کورتکردنەوە و کۆنتڕۆڵکردنی چەک لە دوای 30ی ئەیلوولی 2026، کە لە دوای ئەو بەروارەوە بەپێی یاسای دژەتیرۆر مامەڵە لەگەڵ هەر ڕەفتارێکی چەکدارانە لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەتدا دەکرێت.

هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا بارودۆخی ئابووری و دارایی، و پێویستی گرتنەبەری رێکاری پێویست بۆ دەستەبەرکردنی بەردەوامیی خزمەتگوزاری و پڕۆژە بنەڕەتییەکان، هەمەجۆرکردنی دەروازەکانی هەناردەکردنی نەوت، بەهێزکردنی داهاتە نا-نەوتییەکان، و رووبەڕووبوونەوەی بەهەدەردان و قاچاخچییەتی و گەندەڵی تاوتوێ کران.

کۆبوونەوەکە جەختی لە پشتیوانی عێراق بۆ هەوڵەکانی هێورکردنەوە و دیالۆگ، و رەتکردنەوەی بەکارهێنانی هێز لە چارەسەرکردنی ململانێکاندا کردەوە، هەروەها ئامادەیی خۆی نیشاندا بۆ گێڕانی رۆڵێکی ئەرێنی لە لێک نزیککردنەوەی تێڕوانینی لایەنە ناکۆکەکان، بە شێوەیەک کە بەشدار بێت لە پاراستنی ئاسایشی هەرێمی و پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکاندا.

بەشداربووان تاوتوێی پێشهاتەکانی بارودۆخی وڵاتانی دراوسێشیان کرد و جەختیان لە گرنگی بەهێزکردنی ئاسایشی سنوورەکان، ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر، ماددە هۆشبەرەکان و تاوانی رێکخراو، و پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ، هەرێمی و نێودەوڵەتی لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش، رێزگرتن لە سەروەری و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆدا کردەوە.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت داوای کرد پەلە بکرێت لە تەواوکردنی پێکهێنانی حکومەت و ناردنی کارنامەی حکومەت بۆ ئەنجوومەنی نوێنەران بە مەبەستی تاوتوێکردن و پەسەندکردنی.