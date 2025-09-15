۱۸ نفر بر اثر مصرف خوراک دام در سودان جان باختند

منابع پزشکی سودان از مرگ دست‌کم ۱۸ نفر در شهر فاشر به دلیل مصرف خوراک دام خبر دادند

2 ساعت پیش

منابع پزشکی سودان اعلام کردند که ساکنان شهر فاشر به دلیل گرسنگی شدید، برای بقا به مصرف خوراک دام روی آورده‌اند. درگیری‌های داخلی کشور منجر به قحطی و سوءتغذیه گسترده در این منطقه شده است.

یک منبع پزشکی ناشناس در بیمارستانی در شهر فاشر به روزنامه "نیویورک تایمز" گفت: "ما خوراک دام می‌خوریم. چیز دیگری برای خوردن وجود ندارد." وی افزود که ساکنان از خوراک "امپازه" که غذای مخصوص گاو، خر و شتر است، استفاده می‌کنند. این روزنامه این اقدام را "ناامیدکننده" توصیف کرده، چرا که این خوراک، به خصوص در فصل بارندگی، مستعد آلودگی و فساد است.

به گفته امدادگران محلی، در هفته‌های اخیر دست‌کم ۱۸ نفر در این شهر بر اثر مصرف خوراک امپازه جان خود را از دست داده‌اند.

روزنامه‌ی آمریکایی "نیویورک تایمز" اشاره کرد که "بیش از یک سال است که به دلیل حملات نظامی، کمک‌های سازمان ملل به فاشر نرسیده است." در ژوئن سال گذشته (خرداد ۱۴۰۳)، یک حمله هوایی ۱۵ کامیون کمک‌رسانی را هدف قرار داد که در نتیجه آن پنج کارمند بشردوستانه کشته شدند. در اوت همان سال (مرداد ۱۴۰۳) نیز حمله هوایی دیگری سه کامیون امدادی را هدف قرار داد و بقیه مجبور به بازگشت شدند. هنوز مشخص نیست کدام طرف درگیر در این حملات دست داشته است.

از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ۱۴۰۲) درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان آغاز شده است. این درگیری‌ها تاکنون ده‌ها هزار کشته و زخمی برجای گذاشته و بیش از هشت میلیون سودانی در داخل و خارج از کشور آواره شده‌اند.