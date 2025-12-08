تأیید نهایی انتخابات پارلمانی عراق: کمیسیون نتایج را به دادگاه فدرال ارسال کرد

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را برای تأیید به دادگاه فدرال ارسال کرده است؛ انتخاباتی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد و با مشارکت بیش از ۵۴ درصد همراه بود

1 ساعت پیش

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که نتایج نهایی انتخابات را برای تأیید به دادگاه فدرال ارسال کرده است. جمانه غلائی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، امروز دوشنبه (۱۸ آذر ۱۴۰۴) اعلام کرد: «کمیسیون عالی مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات را برای تأیید به دادگاه فدرال ارسال کرده است.»

انتخابات مجلس عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد تا ۳۲۹ عضو مجلس نمایندگان عراق تعیین شوند. میزان مشارکت در سراسر عراق در رأی‌گیری عمومی ۵۴.۳۵ درصد و میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد بود. کمیسیون عالی انتخابات روز ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آبان ۱۴۰۴) نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرده بود.

بر اساس نتایج ابتدایی رأی‌گیری عمومی و ویژه در انتخابات پارلمان عراق که به دست کوردستان۲۴ رسیده بود، پارت دموکرات کوردستان ۱ میلیون و ۷۹ هزار و ۱۲ رأی، اتحادیه‌ی میهنی کوردستان ۵۳۶ هزار و ۱۵۹ رأی و اتحاد اسلامی کوردستان (یەکگرتوو ئیسلامی) ۱۶۶ هزار و ۴۷۴ رأی را کسب کرده‌اند.

احزاب «هەڵوێست» (موقف) ۱۵۶ هزار و ۴۰۴ رأی، نەوەی نوێ (نسل نو) ۱۳۷ هزار و ۸۰۱ رأی و بەرەی گەل (جبهه‌ی مردم) ۲۰ هزار و ۸۵۶ رأی را به دست آورده‌اند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که از مجموع ۲۰ میلیون و ۶۲ هزار و ۷۷۳ رأی‌دهنده، تنها ۱۰ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۲۳۷ نفر در روند انتخابات شرکت کرده‌اند که این میزان، ۵۴ درصد مشارکت را تشکیل می‌دهد. همچنین، مجموع مشارکت شهروندان در رأی‌گیری ویژه و عمومی حدود ۱۲ میلیون و ۳ هزار و ۱۴۳ نفر بوده که میزان مشارکت را بیش از ۵۵ درصد نشان می‌دهد.

چارچوب هماهنگی شیعیان، پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی جدید اعلام کرد.