شورای دموکراتیک سوریه نگران تداوم رویکرد دولت فعلی سوریه است
یک سال پس از سقوط رژیم بشار اسد: دمشق در مسیر بازسازی دموکراتیک نیست
یک سال پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه و به دست گرفتن قدرت توسط یک دولت موقت در دمشق، شورای دموکراتیک سوریه (SDC) نگرانی خود را از عدم توانایی دولت کنونی سوریه در حل مشکلات و تداوم همان "ذهنیت متمرکز" دولت پیشین ابراز کرده است.
در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، نیروهای اپوزیسیون دمشق را تصرف کرده و پس از ۱۳ سال جنگ داخلی، رژیم بشار اسد سقوط کرد و اسد و خانوادهاش به مسکو گریختند و همچنان در آنجا اقامت دارند.
چالشهای دولت موقت و عدم پایبندی به توافقات
شورای دموکراتیک سوریه در بیانیهای به مناسبت سالگرد پایان حکومت بشار اسد، اعلام کرد که در حالی که انتظار میرفت سوریه پس از پایان حکومت استبدادی به سوی بازسازی کشور بر پایهی دموکراسی نوین حرکت کند، دولت موقت با گذشت یک سال از تسلط بر پایتخت، نتوانسته از تفکر محدود و مرجعیتمحور در ادارهی کشور فراتر رود. این شورا همچنین معتقد است که دولت فعلی نتوانسته به سمت "ذهنیت یک دولت ملی فراگیر" گام بردارد و گفتوگوی ملی جامعی را آغاز کند.
این بیانیه میافزاید که دولت موقت سوریه در مدیریت امور با همان ذهنیت متمرکزی ادامه میدهد که دولت پیشین به آن پایبند بود و در نهایت به سقوط آن انجامید. همچنین با وجود توافق ۱۰ آوریل میان شورای دموکراتیک سوریه و دولت موقت، که گامی مهم برای پایان دادن به درگیریها و اختلافات داخلی تلقی میشد، هیچ یک از بندهای آن به اجرا درنیامده است. برعکس، مشکلات در مناطق ساحلی سوریه و منطقهی سویدا، ناتوانی دولت موقت را در حل بحرانها آشکار کرده است.