افزایش چشمگیر بازگشت‌ها و نیاز به حمایت بین‌المللی

3 ساعت پیش

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه، هجدهم آذرماه ۱۴۰۴ (هشتم دسامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که پس از سقوط رژیم پیشین سوریه، بیش از سه میلیون شهروند سوری که در داخل و خارج از کشور آواره شده بودند، به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند. این نهاد سازمان ملل بر نیاز فوری به حمایت بین‌المللی بیشتر برای حفظ امنیت و تضمین ثبات در سوریه تأکید کرد.

این آمار نشان می‌دهد که بازگشت سوری‌هایی که در داخل و خارج از کشور آواره شده بودند، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار داشت که برای تسهیل بازگشت این پناهندگان به محل سکونت خود، کشورهای جهانی باید کمک و تسهیلات بیشتری ارائه دهند.

این نهاد بین‌المللی فاش کرد که از میان آوارگان بازگشته، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از خارج از سوریه بازگشته‌اند. همچنین، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دیگر نیز از آوارگان داخلی بودند که اکنون به محل سکونت خود بازگشته‌اند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که چالش‌هایی مانند خانه‌های ویران‌شده، کمبود خدمات پایه، بیکاری و ناامنی همچنان در سوریه وجود دارد.