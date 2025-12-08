پرزیدنت بارزانی به دکتر رشاد میران تبریک گفت
اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی از دانشمند معروف کورد که جایزه پوشکین را به دست آورده است، استقبال کرد و او هم چند اثر خود را به پرزیدنت بارزانی، تقدیم کرد.
بارگاه بارزانی، در بیانیهای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز دوشنبه ۸ دسامبر، در پیرمام از جامعهشناس و دانشمند معروف کورد، دکتر رشاد میران استقبال کرد.
بر پایه بیانیه در این دیدار پرزیدنت بارزانی از تلاشهای علمی و آکادمی دکتر رشاد میران قدرادنی کرد و دریافت جایزه (پوشکین) را که در ماه گذشته توسط ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در مسکو به او اعطا شد، به وی تبریک گفت.
در این دیدار دکتر رشاد میران، ضمن قدردانی از پرزیدنت بارزانی، چکیدهای از فعالیتهای علمی خود ارایه کرد و چند کتاب خود را به عنوان هدیه به پرزیدنت بارزانی، تقدیم کرد.
ب.ن