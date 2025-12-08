سرتاسر کوردستان در زمستان معمولاً شاهد آب‌وهوای سرد و مرطوب با بارش‌های قابل‌توجه باران و برف است. در حال حاضر، این منطقه تحت تأثیر یک سامانه‌ی کم‌فشار دریای مدیترانه‌ای قرار گرفته که منجر به بارش‌های گسترده و شدید شده است.

2 ساعت پیش

اداره‌ی کل هواشناسی و زلزله‌نگاری اقلیم کوردستان پیش‌بینی کرده است که بارش برف و باران در ۴۸ ساعت آینده در این منطقه ادامه خواهد داشت. برای امروز دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ (۸ دسامبر ۲۰۲۵)، آسمان ابری و بارانی خواهد بود و میزان بارندگی در مناطق مرزی شرقی و مرز بالکایَتی افزایش می‌یابد. همچنین، احتمال بارش خفیف برف در مناطق کوهستانی مرزی شمال شرق وجود دارد و تأثیر بارش‌ها در تمامی مناطق ادامه خواهد داشت. سرعت باد بین ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود و گاهی به بیش از ۲۵ کیلومتر در ساعت نیز می‌رسد. دمای هوا نیز ۴ تا ۶ درجه‌ی سانتی‌گراد نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

پیش‌بینی‌ها برای سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، حاکی از آسمانی ابری و بارانی است که اوایل صبح در مناطق مرزی شرقی به‌صورت رگبارهای شدید، تأثیر بیشتری خواهد داشت. این تأثیر سپس تا ظهر به مناطق گرمیان، استان سلیمانی، منطقه‌ی بالکایَتی و استان اربیل گسترش می‌یابد. احتمال رعدوبرق در مناطق گرمیان و استان کرکوک وجود دارد و بارش برف در مناطق مرتفع کوهستانی مرزی نیز پیش‌بینی می‌شود. از عصر سه‌شنبه، تأثیر بارش‌ها رو به تضعیف می‌رود و تا شب، هوا پایدارتر خواهد شد، به‌جز در مناطق استان حلبچه که بارش‌ها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. همچنین، دمای هوا ۱ تا ۲ درجه‌ی سانتی‌گراد نسبت به امروز کاهش خواهد یافت.

بالاترین دماهای پیش‌بینی‌شده برای امروز دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ (۸ دسامبر ۲۰۲۵)، به شرح زیر است: اربیل ۱۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، سلیمانی ۱۱ درجه‌ی سانتی‌گراد، دهوک ۱۳ درجه‌ی سانتی‌گراد، زاخو ۱۲ درجه‌ی سانتی‌گراد، کرکوک ۱۶ درجه‌ی سانتی‌گراد، حلبچه ۱۳ درجه‌ی سانتی‌گراد، سوران ۹ درجه‌ی سانتی‌گراد، آکره ۱۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، آمیدی ۸ درجه‌ی سانتی‌گراد، و گرمیان ۱۷ درجه‌ی سانتی‌گراد.

موج سرما و بارش گسترده در شمال کوردستان و ایران

هم‌زمان با اقلیم کوردستان، موجی از برف و باران شدید مناطق وسیعی از شمال کوردستان و ترکیه را در بر گرفته است. اداره‌ی کل هواشناسی ترکیه وضعیت جوی ۲۰ استان این کشور و شمال کوردستان را برای امروز دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ (۸ دسامبر ۲۰۲۵)، در وضعیت "نارنجی" هشدار داده است.

بنابر گزارش "ماهر یوکسل" خبرنگار کوردستان۲۴ از دیاربکر، دو روز است که موجی از برف و باران و سرمای شدید شمال کوردستان را فرا گرفته و امروز مه غلیظی مرکز شهر دیاربکر و دیگر شهرهای منطقه را پوشانده است. این مه غلیظ در فرودگاه دیاربکر، اختلالات گسترده‌ای در پروازها ایجاد کرده و منجر به تأخیر یا لغو برخی پروازها شده است. همچنین، رفت‌وآمد عادی شهروندان در خیابان‌ها و جاده‌های اصلی با مشکل مواجه شده است. بارش برف از شب گذشته بسیاری از شهرهای شمال کوردستان را دربر گرفته و در برخی مناطق، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، راه‌های مواصلاتی مسدود شده که برای دانش‌آموزان و مدارس ابتدایی مشکلاتی ایجاد کرده است. در شهر گَوَر و اطراف آن نیز از صبح امروز بارش شدید برف آغاز شده و تیم‌های راه‌داری مشغول بازگشایی راه‌های اصلی هستند. همچنین، راه‌های ۱۱ روستا در دو منطقه‌ی موکس و آلباک از توابع استان وان به دلیل بارش برف مسدود شده است.

در ایران نیز، اداره‌ی کل سنندج با صدور بولتنی، نسبت به ورود سامانه‌ی بارشی قوی، بارش‌های قابل‌توجه، کاهش دید، وزش باد شدید، کولاک و احتمال اختلال در تردد جاده‌ای در اغلب نقاط استان از روز شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، تا چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، هشدار داده است. شدت بارش‌ها در بسیاری از شهرهای این بخش از کوردستان از جمله سنندج، سقز، بانه، مریوان، دیواندره، قروه و بیجار به‌صورت باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به‌صورت برف خواهد بود. وزش باد شدید در کنار بارش برف می‌تواند منجر به کولاک، کاهش دید و یخبندان در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی شود.

پیش‌بینی می‌شود که این موج سرما و بارش‌ها در شمال کوردستان و ترکیه تا تاریخ ۱۲ دسامبر ادامه داشته باشد. روز یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵)، در پی بارش‌های سیل‌آسا و ریزش سنگ در جاده‌ی میان جوله ‌میرگ و وان، دو شهروند جان خود را از دست دادند و راه برای مدتی مسدود شد. سازمان هواشناسی ترکیه نیز به رانندگان به دلیل شرایط نامناسب جوی توصیه کرده است که با احتیاط رانندگی کنند.

جزئیات میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته

اداره‌ی کل هواشناسی و زلزله‌نگاری اقلیم کوردستان میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته را منتشر کرده است که نشان می‌دهد در بیشتر مناطق، بارش خوبی صورت گرفته است. بر اساس داده‌های این اداره‌ی کل، موج قدرتمندی از بارندگی مناطق مختلف را در بر گرفته و بیشترین میزان آن در استان‌های دهوک و اربیل ثبت شده است. در شهرک دیره‌لوک ۸۷ میلی‌متر و در کانی‌ماسی ۸۶ میلی‌متر باران باریده است که بالاترین ارقام ثبت‌شده در این دوره هستند.

میزان بارندگی در استان‌ها و مناطق مختلف به شرح زیر است:

استان اربیل:

- مرکز شهر اربیل: ۱۶.۴ میلی‌متر

- پیرمام: ۲۸.۱ میلی‌متر

- شامامک: ۷.۵ میلی‌متر

- سوران: ۳۹ میلی‌متر

- هیران: ۲۴ میلی‌متر

- خَبات: ۲۸ میلی‌متر

- شقلاوه: ۲۴.۵ میلی‌متر

- حاجی‌عمران: ۱۹.۸ میلی‌متر

- بارزان: ۵۷.۴ میلی‌متر

- رواندوز: ۴۲.۲ میلی‌متر

- میرگه‌سور: ۸۵ میلی‌متر

- کویه: ۲۹ میلی‌متر

- سیدَکان: ۵۳.۵ میلی‌متر

- دیبه‌گه: ۶ میلی‌متر

- چومان: ۲۶.۵ میلی‌متر

- خلیفان: ۳۲ میلی‌متر

- نازنین: ۴۷.۵ میلی‌متر

استان سلیمانیه:

- مرکز شهر سلیمانیه: ۱۵.۸ میلی‌متر

- چَمچَمال: ۱۹.۶ میلی‌متر

- دوکان: ۸.۴ میلی‌متر

- بازیان: ۳۶ میلی‌متر

- رانیه: ۳۱.۵ میلی‌متر

- قلادزی: ۲۸ میلی‌متر

- ماوَت: ۱۹.۶ میلی‌متر

- چوارقورنه: ۴۵ میلی‌متر

- سه‌رکَپکان: ۴۵ میلی‌متر

- دربندیخان: ۳۷.۴ میلی‌متر

- هلشو: ۲۲ میلی‌متر

- پینجوین: ۱۷.۸ میلی‌متر

- تاخجَلَه: ۹ میلی‌متر

- سَنگاو: ۲۸.۳ میلی‌متر

- چوارتا: ۱۹.۵ میلی‌متر

- یاخسَمر: ۵۲.۷ میلی‌متر

- سیدصادق: ۱۸ میلی‌متر

- برزنجه: ۳۸.۳ میلی‌متر

- قره‌داغ: ۳۳.۹ میلی‌متر

- قرگه: ۱۵.۷ میلی‌متر

- تکیه‌جَباری: ۱۹.۴ میلی‌متر

- سیتَک: ۱۰.۶ میلی‌متر

استان دهوک:

- مرکز شهر دهوک: ۲۸.۸ میلی‌متر

- زاخو: ۱۹.۷ میلی‌متر

- آکره: ۴۴.۲ میلی‌متر

- بامَرنی: ۴۶ میلی‌متر

- مانگیش: ۳۴ میلی‌متر

- کانی‌ماسی: ۸۶ میلی‌متر

- آمیدی: ۵۱ میلی‌متر

- بَجیل: ۵۶ میلی‌متر

- گرده‌سین: ۳۳ میلی‌متر

- دینارته: ۷۰.۵ میلی‌متر

- باتوفه: ۱۰ میلی‌متر

- سرسنگ: ۶۸.۵ میلی‌متر

- شیخان: ۴۰ میلی‌متر

- برده‌رَش: ۳۱.۲ میلی‌متر

- دیره‌لوک: ۸۷ میلی‌متر

- باعه‌دره: ۳۲ میلی‌متر

- قَسروک: ۴۷ میلی‌متر

- چه‌مانکه: ۶۳ میلی‌متر

- زاویته: ۵۲ میلی‌متر

کرکوک و گرمیان:

- مرکز شهر کرکوک: ۲ میلی‌متر

- کَلار: ۱۶.۶ میلی‌متر

- میدان: ۳۷.۴ میلی‌متر

- خانَقین: ۱۳.۴ میلی‌متر

- خورماتو: ۸.۲ میلی‌متر

- کفری: ۴ میلی‌متر

- شوان: ۹ میلی‌متر

- تکیه‌جَباری: ۲۳.۸ میلی‌متر

استان حلبچه:

- مرکز شهر حلبچه: ۱۸.۵ میلی‌متر

- تویله: ۲۳.۶ میلی‌متر

- خورمال: ۱۶.۸ میلی‌متر

- بیاره: ۳۱ میلی‌متر

- سیروان: ۲۱.۶ میلی‌متر

کارشناسان هواشناسی هشدار می‌دهند که این بارش‌ها ادامه خواهد داشت، به‌ویژه در مناطق کوهستانی مرزی که احتمال بارش برف نیز وجود دارد و با کاهش چشمگیر دما همراه است. به شهروندان در مورد احتمال بالا آمدن سطح آب در برخی مناطق کم‌ارتفاع هشدار داده شده است.