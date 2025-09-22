«هسد»: داعش پس از سقوط اسد ۱۵۳ حمله انجام داده است

نیروهای سوریه دموکرات با اشاره به تداوم تهدیدات داعش، اعلام کردند این گروه در ۱۰ ماه گذشته فعالیت‌های خود را برای سازماندهی مجدد افزایش داده است

1 ساعت پیش

فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکرات (هسد) روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهدیدات گروه داعش در مناطق شمال و شرق سوریه همچنان ادامه دارد و این گروه از زمان سقوط رژیم بشار اسد، به طور مستمر به فعالیت‌های مسلحانه‌ی خود ادامه داده است.

در این بیانیه آمده است: «از زمان آغاز درگیری‌های داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، داعش از وضعیت کشور برای اثبات وجود خود و ایجاد خطر برای مردم سوءاستفاده کرد. پس از آن، در نبردهایی با نیروهای سوریه دموکرات و ائتلاف بین‌المللی، از مناطق کوبانی، رقه و باغوز بیرون رانده شد.»

این بیانیه می‌افزاید: «از تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) که رژیم اسد سرنگون شد، هسته‌های داعش ۱۵۳ حمله در مناطق شمال و شرق سوریه انجام داده‌اند که این امر نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های این گروه برای سازماندهی مجدد صفوف خود و گسترش حملات است.»

فرماندهی هسد همچنین اعلام کرد: «طی ۱۰ ماه گذشته، نیروهای ما با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی، ۷۰ عملیات نظامی و امنیتی انجام داده‌اند که در نتیجه‌ی آن، ۹۵ شبه‌نظامی دستگیر شده‌اند که سه نفر از آن‌ها از فرماندهان گروه بوده‌اند. همچنین شش شبه‌نظامی داعش، از جمله دو فرمانده، کشته شده و مقادیر زیادی سلاح، مهمات و اسناد توقیف شده است.»

این بیانیه با اشاره به اینکه حملات داعش به کشته شدن ۳۰ نیروی هسد، زخمی شدن ۱۲ تن دیگر و جان باختن شش غیرنظامی منجر شده، تأکید کرد: «تهدیدی که داعش ایجاد کرده هنوز پایان نیافته و این گروه همچنان یک خطر داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.»