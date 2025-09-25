کشته شدن ۶ نیروی «هسد» در انفجار مین در دیرالزور
این انفجار در حالی رخ داد که وزارتخانههای دفاع سوریه و ترکیه، نیروهای سوریه دموکراتیک را به نقض توافقات و بیثبات کردن منطقه متهم کردند
در پی انفجار یک مین در نزدیکی شهرک «بحره» در استان دیرالزور، ۶ تن از اعضای نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) کشته شدند.
نیروهای سوریه دموکراتیک روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کردند که پیش از ظهر امروز، یک مین در مسیر نیروهایشان در نزدیکی شهرک بحره منفجر شد که به کشته شدن ۶ نفر انجامید. این نیروها همچنین از یک حمله موشکی متعاقب این انفجار خبر دادند.
اتهامزنی متقابل دمشق و آنکارا
این حادثه با واکنش تند دولتهای سوریه و ترکیه روبهرو شد. وزارت دفاع سوریه، «هسد» را به کشتن دو سرباز ارتش این کشور در نزدیکی حلب متهم کرد و در بیانیهای اعلام کرد: «هسد طی روزهای گذشته با حملات موشکی به روستاها و شهرکهای حومهی شرقی حلب، باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از سربازان ارتش سوریه و شهروندان غیرنظامی شده است.»
همزمان، وزارت دفاع ترکیه نیز در بیانیهای اعلام کرد که «تحولات میان دولت سوریه و «هسد» را با دقت و نگرانی دنبال میکند.» در این بیانیه، «هسد» به عدم پایبندی به توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ که میان احمد الشرع، رهبر سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده «هسد» امضا شده بود، متهم شد.
وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد که آنکارا از اصل «یک دولت، یک ارتش» برای ثبات، امنیت و صلح در سوریه و منطقه حمایت میکند و آمادهی ارائهی «هرگونه پشتیبانی زمینی، دریایی و هوایی برای تقویت تواناییهای دفاعی و امنیتی دولت سوریه است.»