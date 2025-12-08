تلاش‌های دیپلماتیک سه‌جانبه در پس‌زمینه‌ی تنش‌های منطقه‌ای

3 ساعت پیش

پایگاه خبری «اکسیوس» گزارش داد که ایالات متحده‌ی امریکا، اسرائیل و قطر در نیویورک یک نشست سه‌جانبه‌ی محرمانه برای دستیابی به توافقی به‌منظور پایان همیشگی جنگ در غزه برگزار کرده‌اند. این نشست در روز یک‌شنبه، هفدهم آذرماه ۱۴۰۴ (هشتم دسامبر ۲۰۲۵)، برگزار شد.

این دیدار محرمانه، عالی‌رتبه‌ترین ملاقات میان اسرائیل و قطر از زمان توافق برای آتش‌بس در غزه محسوب می‌شود که با میانجی‌گری‌ کلیدی قطر حاصل شده بود. از اهداف اصلی این نشست، پایان دادن به جنگ غزه و عادی‌سازی روابط میان قطر و اسرائیل عنوان شده است. پیش‌تر، قطر و اسرائیل در سال ۱۹۹۶ میلادی روابط تجاری برقرار کرده بودند، اما این روابط در سال ۲۰۰۹ و پس از جنگ غزه دچار تنش شد.

بر اساس گزارش اکسیوس، در این نشست استیو ویتکاف، نماینده‌ی کاخ سفید، داوید برنیع، رئیس سازمان جاسوسی موساد، و یک مقام عالی‌رتبه‌ی قطری حضور داشتند.

این نشست پس از حمله‌ی جنگنده‌های اسرائیلی به دفتری از جنبش حماس در دوحه‌ی پایتخت قطر در هجدهم شهریور ۱۴۰۴ (نهم سپتامبر ۲۰۲۵) صورت می‌گیرد. در این حمله، که با هدف قرار دادن رهبران حماس انجام شد، شماری از اعضای حماس، نیروهای امنیتی قطر و چند غیرنظامی کشته یا زخمی شدند، هرچند رهبران اصلی حماس جان سالم به در بردند. این حمله از سوی قطر به‌عنوان «اقدامی تروریستی دولتی» محکوم شد و تنش‌های جدی را در روابط اسرائیل و قطر ایجاد کرد، به‌گونه‌ای که قطر از نقش میانجی‌گری‌ی خود در مذاکرات آتش‌بس کناره‌گیری کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا نیز در واکنش به این حمله، ابراز تأسف کرده بود.