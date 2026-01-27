1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که از ارسال کمک‌های بشردوستانه به کوبانی، حمایت می‌کنند.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، خوشحالی خود را از آغاز روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهر کوبانی ابراز کرد.

او گفت: سازمان ملل به هر تلاشی که موجب کاهش رنج غیرنظامیان و تامین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان در مناطق ناآرام شود، با دیده اهمیت می‌نگرد.

وی تاکید کرد که گشایش مسیرهای بشردوستانه و ارسال کمک‌ها به شهر کوبانی، یک اقدام بسیار ضروری و مهم است.

این در حالی است که شهر کوبانی در چند روز گذشته در اثر محاصره و درگیری‌های نظامی دچار بحران شدید انسانی شد و پس از تلاش‌های دیپلماتیک و فشارهای جامعه بین‌المللی، مسیرها برای ارسال کمک‌ها باز شدند.

ب.ن