فرمان فوری مقتدی صدر: مهلت ۵ روزه برای تحویل سلاحها
مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، در پی درگیریهای خونین روز گذشته در شهر کربلا، دستورات سختگیرانه و بیسابقهای را علیه شاخه نظامی خود (سرایا السلام) در این استان صادر کرد.
صدر در بیانیهای رسمی خطاب به معاون جهادی خود، دستور داد ظرف حداکثر ۵ روز، تمامی تسلیحات و تجهیزات نظامی از تمامی واحدهای فعال و غیرفعال سرایا السلام در شهر کربلا جمعآوری شود. طبق این فرمان، ساختار فعلی سرایا السلام در کربلا باید ظرف یک ماه بهطور کامل منحل و فرماندهی آن تغییر یابد. صدر تاکید کرد که فرآیند پالایش اعضا آغاز شده و افراد شایسته از میان بومیان کربلا جایگزین خواهند شد.
اعلام برائت از "جنایتکاران"
رهبر جریان ملی شیعه با ابراز انزجار از حوادث اخیر، برائت خود و خاندان "آل صدر" را از مسببان این درگیریها اعلام کرد و گفت: این افراد سابقه خاندان صدر، مذهب، دین و وطن را خدشهدار کردهاند؛ بعید نیست که آنها تروریست و دشمنان امام حسین (ع) باشند.
مجازاتهای تعیین شده توسط صدر:
- استرداد تمامی خودروهای دولتی و شخصی از افراد دخیل در حادثه
- انتشار اسامی، تصاویر و آدرس متهمان جهت رسوایی عمومی
- ممنوعیت هرگونه معامله یا همکاری با خاطیان (جرمانگاری همکاری)
- تحویل فوری افراد به مراجع قضایی؛ صدر صراحتاً اعلام کرد که "اعدام" کمترین مجازات برای برخی از این افراد است
جزئیات درگیری خونین کربلا
این تصمیمات پس از آن اتخاذ شد که شب گذشته منطقه "الحر" در مرکز کربلا شاهد درگیری مسلحانه میان اعضای سرایا السلام و گروه منشعب شده "الازهریون" بود. در این درگیری، "محمد جمیل العبودی"، مسئول هماهنگیهای امنیتی سرایا السلام در تیپ کربلا کشته و دو تن دیگر مجروح شدند.
لازم به ذکر است که جریان صدر در سپتامبر ۲۰۲۴ رسماً گروه "الازهریون" را از ساختار خود اخراج و به نهادهای امنیتی اعلام کرده بود که هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات آنها ندارد.