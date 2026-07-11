2 ساعت پیش

طی سال‌های گذشته، اقلیم کوردستان به مقصدی مناسب برای کار و زندگی هزاران تبعه خارجی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از آن‌ها این منطقه را خانه دوم خود می‌دانند و به ثبات و امنیت بالای آن اشاره می‌کنند.

برای بسیاری از این شهروندان، وطن دیگر تنها زادگاهشان نیست، بلکه جایی است که به آن‌ها احساس آرامش و زندگی می‌بخشد. اقلیم کوردستان در این سال‌ها توانسته برای هزاران شهروند خارجی از کشورهای مختلف جهان، از یک محیط غریب به خانه‌ای آشنا تبدیل شود.

"آنجلو جیانینو"، یکی از شهروندان خارجی ساکن اربیل، در گفتگو با شبکه "کوردستان۲۴" به تجربه خود اشاره کرده و می‌گوید: وقتی از طریق یکی از دوستانم پیشنهاد کار دریافت کردم و به اینجا آمدم، شناخت چندانی از کوردستان و اربیل نداشتم و صرفاً به عنوان یک تجربه به آن نگاه می‌کردم. اما پس از سکونت در اینجا متوجه شدم که این منطقه محیطی بسیار پایدار دارد و مردم آن بسیار محترم و مهمان‌نواز هستند.

جیانینو، با "چشمگیر" توصیف کردن پیشرفت سریع معماری و شهرسازی در چند سال گذشته، می‌افزاید: از نظر ثبات و امنیت، معتقدم اربیل یکی از امن‌ترین مکان‌هایی است که تا به حال دیده‌ام. اینجا در ساعات اولیه صبح یا اواخر شب، هیچ حس ناامنی یا نگرانی ندارم؛ برخلاف بسیاری از پایتخت‌های بزرگ اروپایی مانند لندن که گاهی انسان چنین سطحی از آرامش را در آن‌ها تجربه نمی‌کند.

از سوی دیگر، "سوفیا براون" که ۵ سال است در اقلیم کوردستان کار می‌کند، تجربه کاری زنان خارجی در این محیط را "پایدار و امن" توصیف می‌کند. او می‌گوید: هنگام بازگشت به خانه در اواخر شب هیچ ترسی ندارم. اربیل شهر بسیار زیبایی است، مردم رفتار دوستانه‌ای دارند و من از کار کردن در اینجا لذت می‌برم.

همچنین، "ساواش اوزباشی" یکی دیگر از شهروندان خارجی که پنج سال است در این منطقه زندگی می‌کند، از تغییر دیدگاه خود پیش از سفر به اقلیم کوردستان می‌گوید: رسانه‌ها و اخبار همیشه اینجا را منطقه‌ای خطرناک نشان می‌دادند، اما وقتی وارد واقعیت شدم، همه چیز متفاوت بود. اینجا منطقه‌ای بسیار آرام است و به همین دلیل من این مکان را برای امرار معاش و کار انتخاب کردم.

"ریوو آلولا" نیز که ۱۵ سال است در اربیل سکونت دارد، به تغییرات تاریخی این منطقه اشاره کرده و می‌گوید: من سال‌هاست اینجا هستم و فرهنگ و مردم کوردستان را بسیار دوست دارم. تغییرات و رشد سریعی که در این چند سال اخیر در کوردستان رخ داده، بسیار بزرگ و چشمگیر است.

بررسی دیدگاه‌های این شهروندان خارجی نشان می‌دهد که اقلیم کوردستان با وجود تفاوت‌های ملیتی و زبانی، هم‌زمان با ایجاد فرصت‌های شغلی، توانسته است الگویی موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز و تامین امنیت اجتماعی را برای نیروی کار بین‌المللی به نمایش بگذارد.