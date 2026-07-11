جهش بزرگ کشاورزی در سایه حمایتهای دولت اقلیم کوردستان
مدیرکل کشاورزی اربیل از یک تحول بزرگ در بخش کشاورزی اقلیم کوردستان خبر داد و اعلام کرد که در سایه سیاستهای راهبردی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، اکنون نه تنها نیازهای داخلی برآورده شده، بلکه دو سوم محصولات کشاورزان به بازارهای مرکز و جنوب عراق و همچنین خارج از کشور صادر میشود.
"هیمن سید مراد"، مدیرکل کشاورزی اربیل، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که کابینه نهم توانسته است معادله بازار را به نفع محصولات داخلی تغییر دهد. وی، خاطرنشان کرد که اجرای تقویم کشاورزی و ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول داخلی، مانع از هدر رفتن دسترنج کشاورزان شده و بستر فروش آسان محصولات آنها را فراهم کرده است.
مدیرکل کشاورزی اربیل با اشاره به حمایتهای دولت گفت: دولت اقلیم کوردستان سالانه بذر یارانهای در اختیار کشاورزان قرار میدهد؛ به طوری که هر تن بذر که برای دولت ۹۹۰ هزار دینار تمام میشود، تنها با قیمت ۴۵۰ هزار دینار به کشاورزان واگذار میگردد. این امر علاوه بر توزیع رایگان سموم دفع آفات و ماشینآلات کشاورزی است.
هیمن سید مراد درباره سطح تولیدات تأکید کرد که اقلیم کوردستان اکنون به مرحله صادرات رسیده است و افزود: در حال حاضر یکسوم تولیدات ما مصرف داخلی دارد و دوسوم آن صادر میشود. اگر کشاورزان اقلیم را با کشاورزان سایر مناطق عراق مقایسه کنیم، میبینیم که بغداد علیرغم بودجه کلانی که در اختیار دارد، هنوز نتوانسته است مانند کوردستان به سطح صادرات خارجی دست یابد.
این توسعه شتابان در حالی رخ میدهد که دولت اقلیم کوردستان تلاش میکند کشاورزی را به یکی از منابع اصلی درآمد تبدیل کرده و امنیت غذایی نسلهای آینده را تضمین کند.
روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، شورای وزیران اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، تشکیل جلسه داد. در این نشست مصوب شد که ارتباط و هماهنگی با نهادهای ذیربط دولت فدرال برای حل مشکلات و رفع موانع پیش روی خرید و بازاریابی محصولات کشاورزان اقلیم کوردستان ادامه یابد.
بر اساس بیانیه شورای وزیران، وزارتخانههای کشاورزی و منابع آب، تجارت و صنعت، به همراه سازمان سرمایهگذاری مکلف شدند تا با همکاری یکدیگر، سازوکار مناسبی را برای فروش و بازاریابی گندم کشاورزان اقلیم کوردستان تدوین کنند. شورای وزیران همچنین تأکید کرد که دولت فدرال به عنوان نهاد مسئول، باید طرح خرید گندم کشاورزان را به صورت عادلانه و منصفانه اجرا کرده و ویژگیها و نیازهای اقلیم کوردستان را نیز مد نظر قرار دهد.