گفتگوی رنگها و سبکها در موزه سلیمانی
از سوی اداره کل فرهنگ و هنر سلیمانی و با همکاری بنیاد فرهنگی "فادیا"، نمایشگاه گروهی هنرمندان هنرهای تجسمی اقلیم کوردستان و عراق با عنوان "کرانههای خلاقیت" در سالن موزه سلیمانی گشایش یافت.
مهاباد جمال، مسئول بخش هنرهای تجسمی در سالن موزه سلیمانی در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: این نمایشگاه شامل آثار ۱۲ هنرمند کورد و عرب است که در آن ۲۴ تابلو به نمایش درآمده است. این رویداد مجموعه غنی از آثار هنری را ارائه کرده که هر کدام با زبان و سبکی متفاوت به مفاهیمی چون زندگی، انسان، طبیعت، هویت و فرهنگ میپردازند. این آثار صرفاً تصاویری تزیینی نیستند، بلکه هر تابلو روایتی از احساسات، افکار، خاطرات و تجربیات زیستهای است که هنرمند با خطوط، رنگها و ترکیبات ساختاری بیان کرده است.
مهاباد جمال افزود: در این نمایشگاه بر زیبایی انسان، بازتاب احساسات درونی، ارتباط بشر با طبیعت و محیط زیست و همچنین حفظ هویت و میراث فرهنگی تاکید شده است. برخی از تابلوها با سبکی واقعگرایانه (رئالیسم) صحنههایی از زندگی روزمره را به تصویر میکشند، در حالی که برخی دیگر با زبانی مدرن و نمادین، تماشاگر را به تفکری عمیق درباره زندگی، خاطرات، اضطرابها، رنجها، امیدها و رویاهای انسان وا میدارند.
وی، با اشاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه گفت: رنگها در این آثار نقش کلیدی دارند؛ در برخی تابلوها رنگهای گرم حس زندگی، پویایی و امید را منتقل میکنند، در حالی که رنگهای سرد بازتابدهنده آرامش، تنهایی یا عمق احساسات هستند. افزون بر این، نحوه بهکارگیری نور، سایه و خطوط هنری، هرکدام معنای خاصی دارند و باعث میشوند که آثار از چارچوب تزیین محض خارج شده و به بستری برای گفتگو و اندیشه تبدیل شوند.
مسئول بخش هنرهای تجسمی موزه سلیمانی درباره تنوع سبکهای هنری این نمایشگاه اظهار داشت: این رویداد طیف متنوعی از سبکهای هنری، از رئالیسم و هنر معاصر گرفته تا آثار نمادین و انتزاعی (آبستره) را گرد هم آورده است. این تکثر و تنوع به هر بازدیدکننده اجازه میدهد تا بر اساس دیدگاه و احساسات خود، برداشت و معنای خاصی از هر اثر داشته باشد.
مهاباد جمال، در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه توجه ویژهای به زنان، طبیعت، میراث فرهنگی، مکانهای تاریخی و آداب و رسوم اجتماعی داشته و این عناصر به عنوان منابع اصلی الهام و خلاقیت هنرمندان جلوهگر شدهاند. همین امر سبب شده تا آثار علاوه بر جذابیتهای بصری و زیباشناختی، به سندی برای حفظ و انتقال هویت و روح فرهنگی به نسلهای آینده تبدیل شوند.