روابط ترکیه و اقلیم کوردستان؛ قدرتمند و رو به رشد
"ارمان توپچو"، سرکنسول تورکیا در اقلیم کوردستان، با اشاره به استحکام روابط میان آنکارا و اربیل، بر گسترش مناسبات دوجانبه در راستای خدمت به شهروندان تأکید کرد.
سرکنسول تورکیا در اقلیم کوردستان، در گفتگوی اختصاصی با "کوردستان۲۴"، مشارکت شرکتها و بخش خصوصی تورکیا در اجرای پروژههای اقلیم کوردستان را حائز اهمیت و خرسندکننده دانست. وی، همچنین سطح کنونی روابط دو طرف را "خوب و قدرتمند" توصیف و تصریح کرد که این مناسبات در دوره نخستوزیری مسرور بارزانی، پیشرفت و توسعه چشمگیری داشته است. توپچو، ابراز امیدواری کرد که این روند مثبت در راستای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان تداوم یابد.
سرکنسول تورکیا در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان به استانبول اشاره کرد و گفت: دیدارهای نخستوزیر با رئیسجمهور، و وزیران امور خارجه، انرژی و دفاع تورکیا، گفتگوهایی مثبت و پربار بود که در آنها توسعه بیش از پیش روابط و آینده همکاریهای مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارمان توپچو، ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز روابط دوجانبه، هم در سطح ریاست اقلیم کوردستان به ریاست نچیروان بارزانی و هم در سطح ریاست دولت به ریاست مسرور بارزانی، در راستای منافع مشترک دو طرف بیش از پیش توسعه و تداوم یابد.